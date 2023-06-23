Мать — Сечь, а батько — Великий Луг. Что скрывало Каховское водохранилище десятки лет: объяснение историка

Техногенная катастрофа в Херсонской области, которую инициировали россияне, накрыла водой поселения вниз по Днепру, а с другой стороны — открыла Великий Луг, который в 1955-1957 годах был уничтожен и затоплен теми же россиянами во время строительства Каховской ГЭС.

Теперь территория казацкой Запорожской Сечи снова оказалась на поверхности. В прямом эфире телемарафона Єдині новини кандидат исторических наук Александр Алферов рассказал, что на самом деле скрывало Каховское водохранилище и чем эти находки важны для нашей истории.

По словам историка, Великий Луг не что иное, как пуповина украинского казачества. Ведь казаки говорили: “Мать — Сечь, а батько — Великий Луг”.

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История Великого Луга

Александр Алферов говорит, что казаки часто прятались на территории Великого Луга, устраивали там ловушки врагам.

Под водами Каховского водохранилища в свое время оказались пять или шесть казачьих сечей.

— Для нас, украинцев, сейчас важно увидеть хотя бы эти территории и представить, как там жили казаки. Это наша история, — отмечает Александр Алферов.

Вместе с тем, на территории Великого Луга также есть много памятников, курганов времен скифов. Вероятно, под водой могло оказаться золото или бронза скифов.

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Также историк отмечает, что Олешки, которые россияне затопили и даже не проводили оттуда эвакуации мирного населения, в результате чего погибли до пяти сотен гражданских, это бывшая Олешковская Сечь, где также находился порт времен Киевской Руси.

— Поэтому вполне вероятно, что будущие исследования Великого Луга дадут нам сведения о жизни там поселений ещё во времена Киевской Руси или самих скифов, — отмечает историк.

Какие последствия подрыва Каховской ГЭС и уничтожения водохранилища, мы писали в нашем другом материале.

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