Мать — Сечь, а батько — Великий Луг. Что скрывало Каховское водохранилище десятки лет: объяснение историка

Виктория Мельник, редактор сайта 23 июня 2023, 16:00
Великий Луг
Фото: Pexels

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