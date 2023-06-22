Большая вода отошла. Как люди возвращаются в родной Херсон после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В Херсоне после того, как отступила большая вода, был открыт для местных микрорайон Остров. Там херсонцы уже могут добраться до своих домов.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС продолжают ликвидировать. На местах подтопления работают коммунальщики. Впрочем, люди уже берутся расчищать свои дома от грязи и ила.

Людмила в родной Чернобаевке, недалеко от Херсона, пережила оккупацию. На ее глазах россияне забрали сына в плен. Теперь женщина приходит в себя после теракта на Каховской ГЭС. Ее двор было полностью затоплено.

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Вся мебель в ее доме уничтожена водой. Ни осталось ничего ни от овощей, ни от цветов. Людмила успела спасти только собак и свое небольшое хозяйство.

А это уже Херсон. Юрий ведет нас в свой дом. Вот этот матрас теперь Юрию в доме за кровать. А небольшая часть кухни, которую мужчина убрал от ила, — за жилье.

Юрий вспоминает, когда вода стремительно начала прибывать, прежде всего бросился спасать больную мать и помог старикам выбраться из домов. Сам лишь успел закрыть дом, чтобы вода не вынесла вещи. Передвигался на плоту и двое суток жил прямо на крыше.

Я пережил это все на чердаке. Вчера только спустился, — рассказывает житель Херсона Юрий.

Херсону приехали помогать специалисты из 13 украинских областей. Здесь работают 200 коммунальщиков и 40 единиц техники. И снаряжения катастрофически не хватает. Его разворовали россияне.

Пока что активно помогают волонтеры. В той части города, которая не ушла под воду, курсирует транспорт, работают некоторые лавки. До тех пор, пока в городе не слышно вражеских обстрелов.

Напомним, ранее мы рассказывали что известно об атаке на Чонгарский мост.

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