Более 500 погибших жителей Алешек после подрыва россиянами Каховской ГЭС — что об этом известно

Захватчики совершили очередной террористический акт, из-за чего погибли сотни украинцев. Когда 6 июня 2023 россияне взорвали Каховскую ГЭС, Алешки на оккупированной части Херсонской области начало топить. В результате более 500 жителей населенного пункта погибли.

Более 500 жителей Алешек погибли после подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Россияне отказались эвакуировать людей, не имеющих российского паспорта. Таким образом, они оставили жителей Алешек на гибель.

По предварительным данным, во временно оккупированном городе погибли более 500 человек из-за того, что были верны Украине и ждали освобождения родной земли ВСУ.

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Россияне отказали людям в эвакуации, потому что у них не было российского паспорта. Россияне еще раз нарушили все нормы Международного гуманитарного права. Они оставили людей на гибель в наводнении, которое сами и устроили.

Такие действия в отношении гражданских украинцев имеют все признаки геноцида. В Центре национального сопротивления сообщают, что все виновные получат свое наказание.

Также в Центре обращаются к местному населению Херсонской области с просьбой сообщить всю имеющуюся информацию о лицах, участвовавших в подрыве Каховской ГЭС или о тех, кто издевался над гражданскими украинцами на временно оккупированных территориях.

Сделать это можно в Telegram-канале по ссылке.

Раньше мы рассказывали, как помочь жителям Херсонской области.

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Фото: Центр национального сопротивления