Понад 500 загиблих мешканців Олешок після підриву росіянами Каховської ГЕС — що про це відомо

Загарбники вчинили черговий терористичний акт, через що загинули сотні українців. Коли 6 червня 2023 року окупанти підірвали Каховську ГЕС, Олешки на окупованій частині Херсонщини почало топити. Унаслідок цього понад 500 мешканців населеного пункту загинули.

Понад 500 мешканців Олешок загинули після підриву Каховської ГЕС

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Росіяни відмовилися евакуйовувати людей, які не мають російського паспорта. Таким чином вони залишили жителів Олешок на загибель.

За попередніми даними, в тимчасово окупованому місті загинули понад 500 людей через те, що були вірними Україні та чекали звільнення рідної землі ЗСУ.

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Саме тому росіяни відмовили людям в евакуації. Окупанти вкотре порушили всі норми Міжнародного гуманітарного права. Вони залишили людей на загибель у повені, яку самі й влаштували.

Такі дії щодо цивільних українців мають всі ознаки геноциду. У Центрі національного спротиву повідомляють, що всі винні отримають своє покарання.

Також у Центрі звертаються до місцевого населення Херсонської області з проханням повідомити всю наявну інформацію про осіб, які брали участь у підриві Каховської ГЕС чи знущалися з цивільних українців на тимчасово окупованих територіях.

Зробити це можна в Telegram-каналі за посиланням.

Раніше ми розповідали, як допомогти жителям Херсонської області.

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Фото: Центр національного спротиву