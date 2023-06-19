Війна в Україні

Понад 500 загиблих мешканців Олешок після підриву росіянами Каховської ГЕС — що про це відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Червня 2023, 17:30
Понад 500 мешканців Олешок загинули після підриву Каховської ГЕС

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