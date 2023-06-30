Россияне страдают от украинской авиации и от собственного руководства: карта боевых действий в Украине 30 июня в режиме онлайн

Российские оккупанты продолжают терпеть поражения не только от ВСУ на карте боевых действий, но и от своего руководства, которое, по данным Института изучения войны, стремится лишить власти тех, кто симпатизировал недавнему восстанию.

И все в конце концов, что оккупанты стремятся сделать глобальным, превращается в большое разочарование для них самих.

Однако если восстание уже завершено, то наша война за свободу продолжается, а ВСУ также нуждаются в поддержке тыла, как и в начале полномасштабного вторжения РФ. Поэтому ход боевых действий зависит от нас.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что постоянные сообщения о соглашении при посредничестве белорусского диктатора Лукашенко о прекращении вооруженного восстания группы Вагнера говорят о том, что привлеченные стороны все еще могут обсуждать детали соглашения.

Сообщается, что 28 июня российские власти арестовали генерала армии Сергея Суровикина, что, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль намерен очистить Минобороны от лиц, которых признали нелояльными. Кроме того, вероятно, Кремль постарается лишить власти тех, кто, возможно, симпатизировал восстанию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 30 июня 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник применил шесть зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожье и Чугуев.

Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных удара, совершил около 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло около 22 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, это Карповичи и Тимоновичи Черниговской области и Середина-Буда, Зноб-Новгородское и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области, Лимана и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более пяти населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Раздолевка — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанес авиационные удары недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более пяти населенных пунктов, среди которых Степное, Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки. Вместе с тем, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. Под огонь, в частности, попали Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационных ударов в районах Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополье Донецкой области. Совершил обстрелы около десяти населенных пунктов, среди которых Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки, Лобково, Запорожье Запорожской области, Антоновка, Херсон, Днепровское, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение на огневой позиции врага.

Но, несмотря на боль и ужас войны, Украина продолжает достойно справляться со всеми вызовами и преодолевать последствия трагедий, которые создали россияне. Читай, что будет на местности, где находилось Каховское водохранилище.

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