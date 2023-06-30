Украина

Бои с профессиональной армией! Военный о ситуации на Таврическом направлении и трудностях продвижения

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 июня 2023, 13:15
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини

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