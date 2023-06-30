Бои с профессиональной армией! Военный о ситуации на Таврическом направлении и трудностях продвижения

Наши воины мужественно держат оборону по всем направлениям и продвигаются вперед на некоторых из них. Нам всем хочется узнать больше подробностей того, что происходит на фронте.

Военнослужащий ВСУ Александр Курбатов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Таврическом направлении. По его словам, продвигаясь вперед, воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт. Воинам это удается даже несмотря на то, что в этом направлении воюет преимущественно профессиональная армия РФ, имеющая больше опыта боевых действий, чем мобилизованные РФ или члены ЧВК Вагнера.

Какая ситуация на Таврическом направлении

Курбатов говорит, что на их участке фронта постоянно работает артиллерия, интенсивность боев очень высокая.

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Когда смотрите на сводку, обращайте внимание не только на количество уничтоженного личного состава, но и на артиллерию и бронетехнику.

Иногда кажется, что у нас нет большого количества освобожденных населенных пунктов, но важно, чтобы среди них были так называемые господствующие высоты. Когда мы ломаем несколько их группировок, удерживающих населенные пункты на высотах, это открывает дорогу вперед, — объясняет он.

Минирование — угроза и препятствие

Военный рассказывает об оборонной системе врага. Говорит, что у них много окопов, наблюдательных пунктов, зарытой артиллерии и т.д. По словам Курбатова, враг дистанционно минует поля, что также усложняет процесс продвижения. Оккупанты из Градов разбрасывают мины Лепестки, готовят много минных заграждений. Также расставляют много хорошо замаскированных растяжек.

Наша задача — не ехать сквозь эти мины, а пройти мимо них, разминировать. Для этого пехота вытесняет врага из лесополос. Выжимая, она одновременно разминирует, — объясняет он.

Добавляет, что прохождение одного километрового участка может занять часы, ведь нужно пройти сквозь места насыщенные минами. Кроме этого, может быть еще обстрел или бой.

Боевые действия на каждом направлении имеют свои особенности. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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