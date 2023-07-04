Шторм-Z замість вагнерівців. Чи вплинуть нові війська росіян на український контрнаступ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів Яні Брензей про ситуацію на східному фронті.

Повідомив, що ворог намагається атакувати, але у нього нічого не виходить: не допомагає ні зміна тактики, ні штурмові роти. Дізнайся, чому вагнерівців замінили Шторм-Z та як змінюється ситуація на фронті.

Вагнерівців замінили Шторм-Z: як змінюється ситуація на фронті

Ворог атакує на Лиманському та на Сватівському напрямках, про це напередодні повідомляла Ганна Маляр.

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За минулу добу ворог обстріляв позиції 595 разів. Також відбулося вісім штурмів, 16 авіанальотів. У ході відбиття штурму було знищено 57 окупантів, 78 поранено, троє взяті в полон, — повідомив Сергій Череватий.

На цих напрямках зібрано велику кількість ворожих військ, близько 120 тис. осіб. Це повітряно-десантні війська, механізовані підрозділи, а також підрозділи бойового армійського резерву Барс.

Череватий зазначив, що на зміну вагнерівцям прийшли військові групи Шторм-Z. Він порівняв ці два угрупування і дійшов висновку, що контингент такий самий, а от сила вагнерівців була більшою.

До Шторм-Z набирають людей з кримінальним минулим. Більшість військ сконцентрована на Лимано-Куп’янському напрямку.

Ситуація в Бахмуті 3-4 липня

Перевага у Бахмуті залишається за Силами оборони України. ЗСУ тиснуть на ворога на південному та північному флангах. На цьому напрямку за минулу добу ворог завдав 486 артилерійських ударів. Відбулося 15 боєзіткнень, знищено 102 окупанти, 170 поранено.

Крім цього, знищено п’ять РСЗВ Град, ЗРК Шилка, самохідні установки, протитанкові ракетні комплекси, чотири склади з боєприпасами, п’ять пунктів запуску БПЛА.

Надзвичайно інтенсивні бої тривають на Бахмутському напрямку. Росіяни мінують підходи до своїх позицій, потужно б’ють по українських підрозділах артилерійським вогнем. Втрати противника в рази більші.

Ситуація знову загострюється. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Триває двобій за перехоплення ініціативи. Вчора і ворог намагався наступати на цьому напрямку, але безуспішно. І наші сили оборони мали певний успіх, — пише Маляр.

Ситуація стрімко змінюється. Контроль над одними й тими ж позиціями може кілька разів на добу втрачатись та відновлюватись. Росіяни активно реагують та створюють по три лінії оборони на загрозливих напрямках.

Є просування українських військ на південному фланзі в районі Кліщіївки. На північному фланзі тривають бої. У самому Бахмуті ситуація неспокійна, росіяни обстрілюють місто та намагаються завдати втрат і зірвати логістику.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ двічі відбили масштабний танковий наступ росіян.

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Фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка