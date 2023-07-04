Контрнаступальні операції ЗСУ на шести ділянках фронту: карта бойових дій в Україні 4 липня в режимі онлайн

Коли окупантам вчергове не вдається досягти бажаних успіхів на карті бойових дій, вони вдаються до маніпуляцій та брехні.

Так, за даними Інституту вивчення війни, Міноборони загарбників має конфлікт зі спільнотою російських мілблогерів через різне бачення висвітлення подій на фронті, адже останні, на диво, відмовилися брехати про успіхи.

Говорять окупанти правду, чи, як зазвичай, брешуть, для українців не повинно мати значення. Адже всі вони прийшли забрати наші життя та свободу, тож наша боротьба триває та вимагає максимальної концентрації задля успіху та перемоги.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовані підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів на деяких з них.

Водночас спостерігається конфлікт російського Міноборони зі спільнотою мілблогерів через тривіальну бойову операцію на лівому березі Херсонської області. Це може свідчити про те, що російське військове командування не вважає, що у нього є інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі поточного українського контрнаступу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу Shahed по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

В результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 14 ударних БпЛА типу Shahed.

Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як десять населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад десяти населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка.

Ворог здійснив обстріли понад десять населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як десяти населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області, Марганець, Нікополь Дніпропетровської області, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника та п’ять його артилерійських засобів на вогневих позиціях.

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