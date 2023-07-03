Новини

Пошкоджено житловий будинок. Вибухи у Сумах — що відомо

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 03 Липня 2023, 12:36
вибухи у сумах

Більше новин
Місячний календар стрижок на липень 2023
Думаєш над завивкою, фарбуванням чи зміною довжини? Не забудь зазирнути у календар стрижок на липень 2023
Підвищення цін на воду лише ускладнить ситуацію в держбюджеті
Підвищення тарифів на воду скасували. Що про це відомо та якими будуть платіжки
Що таке атопічний дерматит
Атопічний дерматит детально: що це таке та чи можна його вилікувати
підрив ЗАЕС
Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС
Дивитись більше

Матеріали по темі

Підвищення цін на воду лише ускладнить ситуацію в держбюджеті
Підвищення тарифів на воду скасували. Що про це відомо та якими будуть платіжки
підрив ЗАЕС
Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС
прицівник тцк побив жінку
Працівник ТЦК побив дружину військового — що сталося та як на це відреагували у Міноборони
ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: як це було
ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: подробиці від лейтенанта НГУ

Відео
0:07:40
Підвищення цін на воду лише ускладнить ситуацію в держбюджеті

Підвищення тарифів на воду скасували. Що про це відомо та якими будуть платіжки
0:05:28
ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: як це було
ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донеччині: подробиці від лейтенанта НГУ
карта бойових дій
Наступ росіян під Авдіївкою провалився. Карта бойових дій в Україні 3 липня в режимі онлайн
0:09:58
Роман Трохимець
Це завжди криваві бої. Інтерв’ю зі снайпером 3-ої штурмової бригади про контрнаступ та плани після перемоги
0:03:13
Благодійна виставка у Німеччині
Переживання та страждання українці показують через мистецтво: у Німеччині проходить благодійна виставка картин
День військово-морських сил України: все про підрозділ та вітання зі святом
Цілодобово боронять морські рубежі! В Україні відзначають День Військово-Морських сил
0:02:57
Каністерапія у Рівному
Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Війна стала натхненням для українського митця Олега Тістола. Виставка його найвідоміших робіт проходить зараз у Києві
0:09:54
акциз на пальне
Ціни шокують? Які будуть наслідки повернення акцизу на пальне
Карта бойових дій в Україні
Окупаційні війська продовжують вбивати один одного: карта бойових дій в Україні 1 липня в режимі онлайн
Більше відео
підрив ЗАЕС
Читати далі
Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь