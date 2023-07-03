Пошкоджено житловий будинок. Вибухи у Сумах — що відомо

Вранці 3 липня тривогу чули в кількох регіонах України. Зокрема, про небезпеку сповіщали у Сумах.

Згодом жителі міста повідомили, що чули три потужні вибухи у Сумах.

Вибухи у Сумах сьогодні

Кореспонденти Суспільного в Сумах повідомляють: попередньо, це була атака безпілотників. Наразі відомо, що пошкоджено житловий будинок у центрі міста.

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Станом на першу годину дня стало відомо про одного загиблого внаслідок російського удару БПЛА в п’ятиповерхівку Сум. Також відомо про кількох поранених.

Ми слідкуємо за ситуацією, тож інформація буде оновлюватися, щойно стануть відомі нові подробиці.

Сумщина — неймовірна. Хоч область близька до кордону з ворогом, вона ні на мить не припиняє боротьбу та відважно продовжує жити й працювати навіть попри постійну загрозу.

Зокрема, йдеться й про аграріїв з Сумщини, які попри небезпеку завершують посівний сезон під носом окупантів. Подробиці роботи сміливих аграріїв знайдеш у матеріалі.

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