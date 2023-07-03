Поврежден жилой дом. Взрывы в Сумах — что известно

Утром 3 июля тревогу слышали в нескольких регионах Украины. В частности, об опасности извещали и в Сумах.

Вскоре жители города сообщили, что слышали три мощных взрыва в Сумах.

Взрывы в Сумах сегодня

Корреспонденты Суспільного в Сумах сообщают: предварительно, это была атака беспилотников. Пока известно, что поврежден жилой дом в центре города.

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По данным полиции, в настоящее время погибших нет, однако несколько человек получили ранения. В Сумской области все еще продолжается тревога, поэтому ОВА призвала жителей области не покидать укрытий до отбоя.

Мы следим за ситуацией, так что информация будет обновляться, как только станут известны подробности.

Сумская область — невероятная. Хотя она близка к границе с врагом, ни на миг не прекращает борьбу и смело продолжает жить и работать даже несмотря на постоянную угрозу.

В частности, речь идет и об аграриях из Сумской области, которые, несмотря на опасность, завершают посевной сезон под носом оккупантов. Подробности работы смелых аграриев найдешь в материале.

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