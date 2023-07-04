Контрнаступательные операции ВСУ на шести участках фронта: карта боевых действий в Украине 4 июля в режиме онлайн

Когда оккупантам в очередной раз не удается добиться желаемых успехов на карте боевых действий, они прибегают к манипуляциям и лжи.

Так, по данным Института изучения войны, Минобороны захватчиков имеет конфликт с сообществом российских милблогеров из-за разного видения освещения событий на фронте, ведь последние удивительно отказались врать об успехах.

Говорят оккупанты правду или, как обычно, врут для украинцев не должно иметь значения, ведь все россияне пришли забрать наши жизни и свободу, поэтому наша борьба продолжается и требует максимальной концентрации ради успеха и победы.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции на шести участках фронта и добились успехов на некоторых из них.

В то же время наблюдается конфликт российского Минобороны с сообществом милблогеров из-за тривиальной боевой операции на левом берегу Херсонской области. Это может свидетельствовать о том, что российское военное командование не считает, что у него есть другие успехи, о которых можно было бы доложить Путину на фоне текущего украинского контрнаступления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив три зенитных управляемых ракеты с ЗРК С-300 и 20 иранских ударных БпЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

В результате противовоздушного боя, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 14 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Екатериновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Бачевск, Ходыно, Екатериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка.

Враг совершил обстрелы более десяти населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Марганец, Никополь Днепропетровской области, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и пять его артиллерийских средств на огневых позициях.

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