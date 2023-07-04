Украина

Контрнаступательные операции ВСУ на шести участках фронта: карта боевых действий в Украине 4 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 июля 2023, 07:00
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