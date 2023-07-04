Росіяни відчувають своє хитке становище на полі бою та політичній арені, тож продовжують воювати з мирним населенням України.

Вони вбивають дітей, жінок, чоловіків, людей похилого віку задля того, аби винищити цілу націю.

Щойно стало відомо, що у місті Первомайський Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на стоянці.

На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики, — каже Синєгубов.

Оновлено 17:40. У Первомайському кількість поранених зросла до 38, з них — 12 дітей — повідомляють в Харківській ОВА.

Вдарили фугасним снарядом! Що відомо про вибух у Первомайському Харківської області 4 липня / 4 Фотографії

Кореспондент Суспільного Харків Антон Орехов поспілкувався з заступником міського голови міста й повідомив, що у Первомайському боєприпас РФ влучив по стоянці поблизу багатоповерхового будинку, який розташований у житловому мікрорайоні.

Стратегічних об’єктів поблизу місця влучання немає.

Про наслідки обстрілу у Запорізькій області, що був учора, 3 липня, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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Головне фото: Нацполіція України.