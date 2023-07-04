Війна в Україні

Вдарили фугасним снарядом! Що відомо про вибух у Первомайському Харківської області 4 липня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Липня 2023, 15:00
Вибухи у Первомайському

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