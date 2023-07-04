Вдарили фугасним снарядом! Що відомо про вибух у Первомайському Харківської області 4 липня

Росіяни відчувають своє хитке становище на полі бою та політичній арені, тож продовжують воювати з мирним населенням України.
Вони вбивають дітей, жінок, чоловіків, людей похилого віку задля того, аби винищити цілу націю.
Щойно стало відомо, що у місті Первомайський Харківської області близько 13:35 пролунав вибух. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на стоянці.
На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики, — каже Синєгубов.
Оновлено 17:40. У Первомайському кількість поранених зросла до 38, з них — 12 дітей — повідомляють в Харківській ОВА.
Кореспондент Суспільного Харків Антон Орехов поспілкувався з заступником міського голови міста й повідомив, що у Первомайському боєприпас РФ влучив по стоянці поблизу багатоповерхового будинку, який розташований у житловому мікрорайоні.
Стратегічних об’єктів поблизу місця влучання немає.
Про наслідки обстрілу у Запорізькій області, що був учора, 3 липня, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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Головне фото: Нацполіція України.