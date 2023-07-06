Выбиты стекла, кровь и груда металлолома на месте дома. Репортаж с места происшествия во Львове 6 июля

Утро 6 июля для львовян началось около 3:30. Оккупанты ударили Калибрами по жилому многоэтажному дому неподалеку от Стрыйского парка. На сегодня уже известно о четырех погибших людях: самой молодой девушке был 21 год, а самой старшей погибшей — 95 лет.

На месте происшествия были региональный журналист Вікна-новини Оксана Ясницкая и редактор сайта Вікна-новини Виктория Мельник. Спецрепортаж с места, где разрушилась жизнь десятков человек, — дальше.

Обстрел Львова 6 июля: репортаж

На месте происшествия — коммунальщики, ГСЧС, группы быстрого реагирования и гуманитарной помощи, множество представителей полиции и чудом выживших во время атаки на гражданский объект.

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Вокруг слышны разговоры — между собой жители обсуждают, куда именно целились оккупанты. Говорить с журналистами большинство не соглашается — слишком много стресса.

Прибывшая сюда с группой в семь утра психолог благотворительного фонда Наталья говорит: пострадавшие не просят о психологической помощи, инициативу проявляют сами работники.

Многие остались без вещей: люди сидят во внутреннем дворике в ожидании, когда ГСЧС позволит зайти в помещение.

Те, кто смог выбраться, говорят: спас Бог. Местная жительница Ирина Шевченко рассказала нам, что её спасли две стены коридора, в котором она как раз находилась, одеваясь для выхода в укрытие.

— Я просто не успела. Меня с моими двумя собаками спасли две стены коридора, я целая и здоровая. Но обломками стекла порубило всю мою квартиру: стены, мебель, пол.

Когда я услышала первый взрыв, весь дом зашатался, как во время землетрясения. Уже когда попала вторая ракета, я увидела яркий желтый свет.

Тогда был громкий взрыв, я слышала, как посыпалось стекло. Лопнули даже лампочки на потолке.

Городские власти уже начали организовывать помощь местным: мэр города Андрей Садовый обещал собрать и привезти строительные материалы и пленку, чтобы закрыть окна и отремонтировать легкие повреждения.

Региональная журналистка Вікна-новини Оксана Ясницкая смогла пообщаться с местными жителями и попасть в одну из побитых квартир.

Один мужчина рассказал, что после сигнала воздушной тревоги его жена и дочь ушли на кухню, а он остался в комнате.

Он услышал два взрыва подряд — второй сильнее первого. Взрыв выбил стекло, оно ранило жену — пострадал глаз.

Его семья не пряталась в укрытие во время воздушной тревоги.

Другой пострадавший вспоминает, что поначалу он услышал звук сирены. Через полчаса после этого он услышал, как над домом что-то пролетело — после этого последовал взрыв, который потряс домом.

— Я подошел к окну посмотреть, из любопытства, знаете. Как только отошел немного, мимо меня полетели окна, задели меня.

Кроме окон, в квартире вырвало дверь и изуродовало осколками стены.

Взрывы во Львове 6 июля: фото

Выбиты стекла, кровь и груда металлолома на месте дома. Репортаж с места происшествия во Львове 6 июля / 10 Фотографий

Детальнее об атаке на Львов 6 июля, мы писали в нашем другом материале.

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