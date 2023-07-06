Война в Украине
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Выбиты стекла, кровь и груда металлолома на месте дома. Репортаж с места происшествия во Львове 6 июля

Виктория Мельник, редактор сайта Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 06 июля 2023, 13:30
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