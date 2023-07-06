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Вибиті шиби, кров та купа брухту на місці будинку. Репортаж з місця події у Львові 6 липня

Вікторія Мельник, редакторка сайту Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 06 Липня 2023, 13:30
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Вибиті шиби, кров та купа брухту на місці будинку. Репортаж з місця події у Львові 6 липня
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