Вибиті шиби, кров та купа брухту на місці будинку. Репортаж з місця події у Львові 6 липня

Ранок 6 липня для львів’ян розпочався близько 3:30. Окупанти вгатили Калібрами у житлових багатоповерховий будинок неподалік Стрийського парку. Станом на зараз вже відомо про чотирьох загиблих людей: наймолодшій дівчині був 21 рік, а найстаршій загиблій — 95.

На місці події були регіональна журналістка Вікна-новини Оксана Ясницька та редакторка сайту Вікна-новини Вікторія Мельник. Спецрепортаж з місця, де зруйнувалося життя десятка людей — далі.

Обстріл Львова 6 липня: репортаж

На місці події — комунальники, ДСНС, групи швидкого реагування та гуманітарної допомоги, безліч представників поліції та люди, що дивом вижили під час атаки на цивільний об’єкт.

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Навколо чути розмови — мешканці обговорюють, куди саме цілилися окупанти. Говорити з журналістами більшість не погоджується — занадто багато стресу.

Тим часом психологиня благодійного фонду Наталія розповідає, що прибула сюди з групою о сьомій ранку, каже: постраждалі не просять про психологічну допомогу, ініціативу проявляють самі працівники.

Багато хто залишився без речей: люди сидять у внутрішньому дворику в очікуванні, коли ДСНС дозволить зайти у приміщення.

Ті, хто змогли вибратися, кажуть: врятував Бог. Місцева мешканка Ірина Шевченко розповіла нам, що її врятували дві стіни коридору, в якому вона саме перебувала, одягаючись для виходу в укриття.

— Я просто не встигла. Мене з моїми двома собаками врятували дві стіни коридору, я ціла і здорова. Але уламками скла посікло всю мою квартиру: стіни, меблі, підлогу.

Коли я почула перший вибух, весь будинок затрусився, як під час землетрусу. Уже коли влучила друга ракета, я побачила яскраве жовте світло.

Тоді був гучний вибух, я чула, як посипалося скло. Лопнули навіть лампочки на стелі.

Міська влада вже почала організовувати допомогу місцевим: мер міста Андрій Садовий обіцяв зібрати та привезти будівельні матеріали та плівку, аби закрити вікна та відремонтувати легкі пошкодження.

Регіональна журналістка Вікна-новини Оксана Ясницька змогла поспілкуватися з місцевими мешканцями та потрапити в одну із понівечених квартир.

Один чоловік розповів, що після сигналу повітряної тривоги його дружина та дочка пішли на кухню, а він залишився у кімнаті.

Почув два вибухи підряд — другий сильніший першого. Вибух вибив скло, яке поранило дружину — постраждало око.

Його сім’я не ховалася в укриття під час повітряної тривоги.

Інший постраждалий пригадує, що спочатку він почув звук сирени. За пів години після цього було чутно, як над будинком щось пролетіло — після цього був вибух, який струсонув оселю.

— Я підійшов до вікна подивитися, з цікавості, знаєте. Щойно відійшов трохи, повз мене полетіли вікна, зачепили мене.

Окрім вікон, у квартирі повиривало двері та понівечило уламками стіни.

Вибухи у Львові 6 липня: фото

Вибиті шиби, кров та купа брухту на місці будинку. Репортаж з місця події у Львові 6 липня / 10 Фотографій

Фото: редакторки сайту Вікна-новини Вікторії Мельник

Детальніше про атаку на Львів 6 липня, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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