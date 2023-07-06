Війна в Україні

Ядуче помаранчеве світло і… вибух. Розповіді постраждалих від нічної атаки на Львів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Липня 2023, 12:39
Атака на Львів - коментарі очевидців

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