Ядуче помаранчеве світло і… вибух. Розповіді постраждалих від нічної атаки на Львів

Російські окупанти сьогодні вночі, 6 липня, завдали ракетного удару по Львову. Постраждали об’єкти критичної та цивільної інфраструктури. Читай розповіді з перших уст від людей, що були в будинку в момент влучання ракети.

Ракетна атака на Львів 6 липня: перші коментарі постраждалих

Жителька Львова Катерина розповідає, прокинулася вночі від звуків повітряної тривоги й перейшла в іншу кімнату, яка за двома стінами. Вже там за декілька хвилин почула надзвичайно гучний вибух.

Такий, що, здавалося, весь будинок двигтить. У цей момент я зрозуміла, що прилетіло десь по Львову, і, до того ж, дуже близько, — каже дівчина.

Після вибуху в усіх машин за вікном відразу запищали сигналізації, що тільки підсилило неспокій. Катерина сподівалася, що одним ударом все минеться. Але за ним з перервами було ще три.

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Чутно було сильно, навіть попри те, що вона сиділа в далекій від вікон кімнаті. У сусідньому будинку вилетіли шибки. Найважче було, напевно, сприйняти факт своєї вразливості, каже Катерина.

У Львові я звикла до того, що обстріли бувають надзвичайно рідко, а тривоги закінчуються спокійно, тож ми захищені. Ця ніч ще раз нагадала про те, що в країні війна, яка ведеться не тільки на Сході й Півдні, а й на всій території.

Очевидці додають, що під час удару прорвало каналізацію.

Регіональний координатор БФ Рокада у Львові та області Нестор Котович каже, що ситуація складна, на місці працює команда психологів і соціальних працівників.

Розв’язують питання з владою про надання людям мінімальної допомоги будматеріалами, щоб вони могли затулити вікна, з яких вилетіло скло. Матеріали доставлять на місце прильоту ракети.

Поруч благодійні організації розставляють палатки, де люди можуть отримати продукти, павербанки, ліки та іншу допомогу. Психологиня з БФ Рокада Наталія розповідає про стан постраждалих від ракетної атаки на Львів.

Люди дуже стривожені, з болем спостерігають за тим, як витягують їхні речі. Вони налякані, відчувають стрес, не хочуть спілкуватися, — каже психологиня.

Ірина Шевченко, мешканка будинку, який вразила ракета, прокинулася від неспокійної поведінки собак. Вона бачила, як сусіди йдуть у бомбосховище. Тому Ірина почала теж збиратися, але не встигла.

Одна мить — я біля дверей. Я присіла, стався вибух. Спочатку був спалах, помаранчеве світло, ядуче, раптовий вибух. Винесло три вікна з рамами, — розповідає Ірина Шевченко.

Усе скло полетіло у квартиру, жінку та її собак врятувало те, що вони були в коридорі. Вибратися було складно, двері не відкривалися, Ірину врятували друзі. Жінка каже, коли вийшла з дому, побачили сусідів у крові, арматуру, бите скло.

Люди чекають, доки розберуть завали, щоб забрати свої цінні речі. Кажуть, врятувалися дивом. Діти налякані, дорослі намагаються усвідомити те, що сталося, шукають своїх тварин, каже місцева жителька Віра.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій за 6 липня 2023.

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