Уночі, 6 липня, львів’яни чули кілька гучних вибухів. Ворожі ракети поцілили в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема, постраждали понад 60 помешкань та 50 авто, пошкоджено школи та гуртожиток.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини додала, що окупанти вдарили по багатоповерхівці Львова ракетою Калібр. Спочатку ракети прямували у північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, але потім різко змінили курс на Захід. Силам України вдалося знищити сім із десяти крилатих ракет Калібр.

Ракетна атака на Львів 6 липня 2023 — останні новини

Про наслідки ворожої атаки інформують мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Зокрема, в житловому будинку уламки зруйнували третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Попередньо загинуло чотири людини, проте голова міста Львова Андрій Садовий додав, що жертв, на жаль, може бути більше.

На момент влучання усі вони перебували в будинку.

На місці події триває рятувальна операція, люди все ще можуть бути під завалами. За даними МВС, станом на ранок, внаслідок атаки є 32 травмованих, серед них — дитина.

ДСНС змогли врятувати вже сімох осіб й евакуювали 64. Працюють психологи ДСНС та направлена Мобільно оперативна група фахівців з Києва.

Також уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих, повідомляє Максим Козицький.

Але унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

Ракетний удар по Львову 6 липня 2023 — ФОТО

Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста, є загиблі й поранені: наслідки атаки на Львів / 6 Фотографій

Фото: ДСНС, МВС України

Львів: вибухи сьогодні — ВІДЕО

Нагадаємо, що вороги продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та забирати життя мирних жителів у всіх регіонах України. Нещодавно ворожі ракети поцілили в житловий будинок в центрі Сум, подробиці у матеріалі.

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