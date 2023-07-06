Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста, є загиблі й поранені: наслідки атаки на Львів

Уночі, 6 липня, львів’яни чули кілька гучних вибухів. Ворожі ракети поцілили в об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, зокрема, постраждали понад 60 помешкань та 50 авто, пошкоджено школи та гуртожиток.
Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини додала, що окупанти вдарили по багатоповерхівці Львова ракетою Калібр. Спочатку ракети прямували у північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та річище Дніпра, але потім різко змінили курс на Захід. Силам України вдалося знищити сім із десяти крилатих ракет Калібр.
Про наслідки ворожої атаки інформують мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Зокрема, в житловому будинку уламки зруйнували третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Попередньо загинуло чотири людини, проте голова міста Львова Андрій Садовий додав, що жертв, на жаль, може бути більше.
Зокрема, в житловому будинку уламки зруйнували третій та четвертий поверхи у двох під’їздах. Попередньо загинуло чотири людини, проте голова міста Львова Андрій Садовий додав, що жертв, на жаль, може бути більше.
На момент влучання усі вони перебували в будинку.
На місці події триває рятувальна операція, люди все ще можуть бути під завалами. За даними МВС, станом на ранок, внаслідок атаки є 32 травмованих, серед них — дитина.
ДСНС змогли врятувати вже сімох осіб й евакуювали 64. Працюють психологи ДСНС та направлена Мобільно оперативна група фахівців з Києва.
Також уламок ракети впав в одному зі сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Утворилася вирва. Попередньо – без постраждалих, повідомляє Максим Козицький.
Але унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному зі сіл Золочівського району. За попередньою інформацією, постраждалих нема.
Фото: ДСНС, МВС України
Нагадаємо, що вороги продовжують руйнувати цивільну інфраструктуру та забирати життя мирних жителів у всіх регіонах України. Нещодавно ворожі ракети поцілили в житловий будинок в центрі Сум, подробиці у матеріалі.
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