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Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру міста, є загиблі й поранені: наслідки атаки на Львів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 06 Липня 2023, 08:51
ракетна атака на Львів

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