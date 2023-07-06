В ночь на 6 июля львовяне слышали несколько мощных взрывов. Вражеские ракеты попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры, в частности, пострадали более 60 жилищ и 50 авто, повреждены школы и общежитие.

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини добавила, что оккупанты ударили по многоэтажке Львова ракетой Калибр. Сначала они направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, но затем резко изменили курс на Запад. Силам Украины удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет Калибр.

О последствиях вражеской атаки информируют мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВД Максим Козицкий.

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В жилом доме обломки разрушили третий и четвертый этажи в двух подъездах. Предварительно погибли четыре человека, однако глава города Львова Андрей Садовый отметил, что жертв, к сожалению, может быть больше.

На месте происшествия идет спасательная операция, люди все еще могут быть под завалами. По данным МВД, в результате атаки 32 человека получили ранения, один из них — ребенок.

ГСЧС смогли спасти уже семь человек, и эвакуировали — 64.

Работают психологи ГСЧС и направлена мобильно оперативная группа специалистов из Киева.

Ракетный удар по Львову 6 июля 2023 года — ФОТО

Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру города, есть погибшие и раненые: последствия атаки на Львов / 6 Фотографий

Фото: ГСЧС, МВД Украины

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Напомним, что враги продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и уносить жизни мирных жителей во всех регионах Украины. Недавно вражеские ракеты попали в жилой дом в центре Сум, подробности в материале.

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