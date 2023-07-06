Чтобы не допустить продвижение ВСУ, враг обстреливает мирное население: карта боевых действий в Украине 6 июля в режиме онлайн

Враг продолжает верить в осуществление своих захватнических планов, но в то же время опасается продвижения ВСУ на карте боевых действий.

А чтобы его не допустить, не находит ничего лучше, чем применить свою уже привычную тактику террора и кроме военных обстреливает и гражданских.

Обойдет ли преступников справедливое наказание? Если мы сохраним единство и высокий уровень поддержки ВСУ, ни один захватчик не останется безнаказанным.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что нынешние темпы украинских операций не указывают на тупиковую ситуацию или доказательство того, что Украина не может вернуть большие территории.

В то же время, эксперты отмечают, что сообщение о реорганизации российских органов внутренней безопасности свидетельствует о том, что Кремль еще не пришел к выводу, что он эффективно нейтрализовал угрозы предстоящих вооруженных восстаний после событий 23-24 июня.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 48 авиационных ударов и произвел 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области, Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Горск, Тимоновичи Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка Сумской области и Казачья Лопань, Зеленое и Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Хромово, Александро-Шультино и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Вместе с тем противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Гановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один пункт управления, один состав боеприпасов, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны, одну радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы противника.

Однако не во всех населенных пунктах могут радоваться освобождению от окупантов так, как хотелось бы. Ведь порой захватчики даже при отступлении продолжают обстреливать мирное население. Читай, как происходило освобождение села Пятихатки и в чем сложности продвижения на фронте.

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