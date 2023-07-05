Не могли радоваться ВСУ? Как происходило освобождение села Пятихатки, и в чем сложности продвижения на фронте

Начальница пресс-службы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Анна Дзундза рассказала Яне Брензей о ситуации на Запорожском направлении. Также она рассказала, как ВСУ освобождали Пятихатки Запорожской области и о реакции местных на приход украинских военных.

Как ВСУ освобождали Пятихатки — реакция местных

Видео освобождения Пятихаток опубликовали в документальных целях, чтобы доносить правду о военных преступлениях страны-агрессора. Населенный пункт был освобожден ВСУ около двух недель назад.

Штурмовать и освобождать Пятихатки было гораздо сложнее, враг до сих пор не оставляет попыток отбить утраченные позиции. Каждый день враг наносит артиллерийские, танковые, минометные удары. Есть попытки проникновения разведывательных групп россиян ночью.

Сейчас также смотрят

Гражданских сейчас в Пятихатках нет. На следующий день после заявления об освобождении города глава Запорожской ОГА объявил об эвакуации жителей. Там было около 20 человек, — говорит Анна Дзундза.

Россияне перед уходом из села прицельно били по домам из танков. Сейчас там жить невозможно. Радостной встречи, как в Херсоне, не было, ведь из-за шквального огня россиян, люди все время сидели в укрытиях и не выходили.

На южном направлении во время наступательных действий наши защитники и защитницы сталкиваются с упорным сопротивлением врага, каждый сантиметр дается огромными усилиями.

Оккупанты уже достаточно хорошо закрепились, создали инженерные и минные заграждения. Они не хотят отдавать захваченное, плотно и постоянно обстреливают дома.

Продвижение украинских военных противоречит военной логике и доктринам, ведь у россиян больше самолетов, артиллерии и снарядов. Здесь помогают грамотно спланированные задачи, детальная разведка и аэроразведка.

А еще эффективная работа инженерно-саперных подразделений, артиллерийская, танковая, минометная поддержка, а самое главное — мотивация наших военных.

Наши ребята понимают, что они делают на фронте и за что воюют. Понимают, что эту войну нужно закончить, иначе воевать придтся нашим детям и внукам, — говорит Анна Дзундза.

Ранее мы рассказывали, как ВСУ дважды отразили мощную танковую атаку в Донецкой области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: 93 ОМБр Холодный Яр