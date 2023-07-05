Не могли радіти ЗСУ? Як відбувалося звільнення села П’ятихатки та в чому складнощі просування на фронті

Начальниця прес-служби 128 окремої гірсько-штурмової бригади Анна Дзундза розповіла Яні Брензей про ситуацію на Запорізькому напрямку. Також вона розказала, як ЗСУ звільняли П’ятихатки на Запоріжжі та про реакцію місцевих на прихід українських військових.

Як ЗСУ звільняли П’ятихатки — реакція місцевих

Відео звільнення П’ятихаток опублікували з документальною метою, щоб доносити правду про воєнні злочини країни-агресора. Населений пункт був звільнений ЗСУ близько двох тижнів тому.

Штурмувати та звільняти П’ятихатки було значно складніше, ворог досі не полишає спроб відбити втрачені позиції. Щодня ворог завдає артилерійських, танкових, мінометних обстрілів. Є спроби проникнення розвідувальних груп росіян вночі.

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Цивільних наразі в П’ятихатках немає. На наступний день після заяви про звільнення голова Запорізької ОДА оголосив про евакуацію жителів. Там було близько 20 людей, — каже Анна Дзундза.

Росіяни перед відходом із села прицільно били по будинках з танків. Нині там жити неможливо. Радісної зустрічі, як у Херсоні, не було, адже через шквальний вогонь росіян люди весь час сиділи в укриттях та не виходили.

На південному напрямку під час наступальних дій наші захисники та захисниці стикаються із запеклим опором ворога, кожен сантиметр дається величезними зусиллями.

Окупанти вже досить добре закріпилися, створили інженерні та мінні загородження. Вони не хочуть віддавати захоплене, щільно та постійно обстрілюють будинки.

Просування українських військових суперечить воєнній логіці та доктринам, адже росіяни мають більше літаків, артилерії та снарядів. Тут допомагають грамотно сплановані завдання, детальна розвідка та аеророзвідка.

А ще ефективна робота інженерно-саперних підрозділів, артилерійська, танкова, мінометна підтримка, та найголовніше — мотивація наших військових.

Наші хлопці розуміють, що вони роблять на фронті та за що воюють. Розуміють, що цю війну треба закінчити, бо інакше доведеться оювати нашим дітям та онукам, — каже Анна Дзундза.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ двічі відбили потужну танкову атаку на Донеччині.

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Фото: 93 ОМБр Холодний Яр