Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн

Ворог продовжує вірити у здійснення своїх загарбницьких планів, але водночас боїться просування ЗСУ на карті бойових дій.

А щоб його не допустити, не знаходить нічого кращого, аніж свою вже звичну тактику терору та, окрім військових, обстрілює й цивільних.

Чи омине злочинців справедливе покарання? Якщо ми збережемо єдність та високий рівень підтримки ЗСУ, то жоден загарбник не залишиться безкарним.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нинішні темпи українських операцій не вказують на тупикову ситуацію чи доказ того, що Україна не може повернути великі території.

Водночас експерти відмічають, що повідомлення про реорганізацію російських органів внутрішньої безпеки свідчить про те, що Кремль ще не прийшов до висновку, що він ефективно нейтралізував загрози майбутніх збройних повстань після подій 23-24 червня.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області, Плетенівки Харківської області та по місту Харків.

Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Тимоновичі Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка Сумської області та Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як десять населених пунктів, серед них Васюківка, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Макарівки на Донеччині. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один пункт управління, один склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони, одну радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Однак не у всіх населених пунктах можуть радіти звільненню від окупантів так, як хотілося б. Адже деколи загарбники навіть під час відступу продовжують обстрілювати мирне населення. Читай, як відбувалося звільнення села П’ятихатки та в чому складнощі просування на фронті.

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