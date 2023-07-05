Підняла голову — ракета летить, і хвіст довгий! Розповідь очевидців про атаку по Первомайському

Вчора, 4 липня, українці знову здригнулися у скорботі. Росіяни обстріляли місто Первомайський у Харківській області, внаслідок чого постраждало 43 людини.

Що відбувається на місці трагедії сьогодні та які наслідки обстрілу — розповідаємо далі.

Обстріл Первомайського: яка ситуація на місці події

У лікарні після обстрілу Первомайського на Харківщині залишається семеро людей, десятимісячну дитину перевели з реанімації, її стан середньої тяжкості, — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними прокуратури, напередодні вдень окупанти вдарили Іскандером по місту Первомайський — це глибокий тил — в результаті поранено 43 людини, серед них 12 дітей. Понад дві тисячі квартир постраждали від вибуху.

Очевидці обстрілу й досі перебувають у шоковому стані. Саме сюди переселенці з Харкова їхали рятуватися від російських обстрілів, однак окупанти знищили будинок й тут, за 100 кілометрів від міста.

Вибух пошкодив 16 багатоповерхівок, дві школи та дитячий садок.

Нині мешканцям будинку розчищати їхні понівечені квартири допомагають молоді волонтери. Сьогодні вночі люди з постраждалих квартир ночували у дитячому садочку неподалік.

Що саме відбулося учора в Первомайському, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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