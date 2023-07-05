Підняла голову — ракета летить, і хвіст довгий! Розповідь очевидців про атаку по Первомайському

Вчора, 4 липня, українці знову здригнулися у скорботі. Росіяни обстріляли місто Первомайський у Харківській області, внаслідок чого постраждало 43 людини.
Що відбувається на місці трагедії сьогодні та які наслідки обстрілу — розповідаємо далі.
У лікарні після обстрілу Первомайського на Харківщині залишається семеро людей, десятимісячну дитину перевели з реанімації, її стан середньої тяжкості, — повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними прокуратури, напередодні вдень окупанти вдарили Іскандером по місту Первомайський — це глибокий тил — в результаті поранено 43 людини, серед них 12 дітей. Понад дві тисячі квартир постраждали від вибуху.
Очевидці обстрілу й досі перебувають у шоковому стані. Саме сюди переселенці з Харкова їхали рятуватися від російських обстрілів, однак окупанти знищили будинок й тут, за 100 кілометрів від міста.
Вибух пошкодив 16 багатоповерхівок, дві школи та дитячий садок.
Вибух пошкодив 16 багатоповерхівок, дві школи та дитячий садок.
Нині мешканцям будинку розчищати їхні понівечені квартири допомагають молоді волонтери. Сьогодні вночі люди з постраждалих квартир ночували у дитячому садочку неподалік.
Що саме відбулося учора в Первомайському, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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