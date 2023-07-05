Подняла голову – ракета летит, и хвост длинный! Рассказ очевидцев про атаку по Первомайскому

Вчера, 4 июля, украинцы снова вздрогнули в скорби. Россияне обстреляли город Первомайский в Харьковской области, в результате чего пострадали 43 человека.
Что происходит на месте трагедии сегодня и какие последствия обстрела — рассказываем дальше.
В больнице после обстрела Первомайского в Харьковской области остается семь человек, десятимесячного ребенка перевели из реанимации, его состояние средней тяжести, — сообщил начальник Харьковской ОВА администрации Олег Синегубов.
По данным прокуратуры, накануне днем оккупанты ударили Искандером по городу Первомайский — это глубокий тыл — в результате ранены 43 человека, среди них — 12 детей. Более двух тысяч квартир пострадали от взрыва.
Очевидцы обстрела до сих пор находятся в шоковом состоянии. Именно сюда переселенцы из Харькова ехали спасаться от российских обстрелов, однако оккупанты уничтожили дом и здесь, в 100 километрах от города.
Взрыв повредил 16 многоэтажек, две школы и детский сад.
Взрыв повредил 16 многоэтажек, две школы и детский сад.
Сейчас жителям дома расчищать их изуродованные квартиры помогают молодые волонтеры. Сегодня ночью люди из пострадавших квартир ночевали в детском саду неподалеку.
Что же произошло вчера в Первомайском, мы писали в нашем другом материале.
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