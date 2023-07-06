Война в Украине

Едкий оранжевый свет и… взрыв. Рассказы пострадавших от ночной атаки на Львов

Анастасия Грубрина, редактор сайта Виктория Мельник, редактор сайта 06 июля 2023, 12:39
Атака на Львів - коментарі очевидців

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