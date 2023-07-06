Едкий оранжевый свет и… взрыв. Рассказы пострадавших от ночной атаки на Львов

Российские оккупанты сегодня ночью, 6 июля, нанесли ракетный удар по Львову. Пострадали объекты критической и гражданской инфраструктуры. Читай рассказы из первых уст людей, которые были в доме в момент попадания ракеты.

Ракетная атака на Львов 6 июля: первые комментарии пострадавших

Екатерина рассказывает, проснулась ночью от звуков воздушной тревоги и перешла в другую комнату, которая находится за двумя стенами. Уже там через несколько минут услышала громкий взрыв.

Такой, что, казалось, весь дом трясется. В этот момент я поняла, что прилетело где-то по Львову и к тому же очень близко, — говорит женщина.

После взрыва у всех машин за окном сразу запищали сигнализации, что только усилило беспокойство. Екатерина надеялась, что одним ударом все закончится. Но за ним с перерывами было еще три.

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Слышно было даже при том, что она сидела в далекой от окон комнате. В соседнем доме вылетели стекла. Труднее всего было, наверное, воспринять факт своей уязвимости, говорит Екатерина.

Во Львове я привыкла к тому, что обстрелы бывают чрезвычайно редко, а тревоги заканчиваются спокойно, поэтому мы защищены. Эта ночь еще раз напомнила о том, что в стране ведется война не только на Востоке и Юге, но и на всей территории.

Очевидцы добавляют, что при ударе прорвало канализацию.

Региональный координатор БФ Рокада во Львове и области Нестор Котович говорит, что ситуация сложная, на месте работает команда психологов и социальных работников.

Решают вопросы с властями о предоставлении людям минимальной помощи стройматериалами, чтобы они могли закрыть окна, из которых вылетело стекло. Материалы будут доставлены на место прилета ракеты.

Рядом благотворительные организации расставляют палатки, где люди могут получить продукты, павербанки, лекарства и другую помощь. Психолог из БФ Рокада Наталья рассказывает о состоянии пострадавших от ракетной атаки на Львов.

Люди очень встревожены, с болью наблюдают за тем, как достают их вещи. Они напуганы, испытывают стресс, не хотят общаться, — говорит психолог.

Ирина Шевченко, жительница разрушенного ракетой дома проснулась от беспокойного поведения собак. Она видела, как соседи уходят в бомбоубежище. Поэтому Ирина тоже начала собираться, но не успела.

Один миг — я у двери. Я присела, произошел взрыв. Сначала была вспышка, оранжевый свет, ядовитый, внезапный взрыв. Вынесло три окна с рамами, — рассказывает Ирина Шевченко.

Все стекла полетели в квартиру, женщину и ее собак спасло то, что они были в коридоре. Выбраться было сложно, дверь не открывалась, Ирину спасли друзья. Женщина говорит, когда вышла из дома, увидели соседей в крови, арматуру, битое стекло.

Люди ждут, пока разберут завалы, чтобы забрать свои ценные вещи. Говорят, спаслись чудом. Дети напуганы, взрослые пытаются осознать произошедшее ищут своих животных, говорит местная жительница Вера.

Городской глава Львова Андрей Садовый сообщил о двухдневном трауре в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий за 6 июля 2023.

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