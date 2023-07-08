Російські окупанти не втомлюються вбивати цивільне населення України. Зранку, 8 липня, росіяни обстріляли Лиман Донецької області з РСЗВ. Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Читай у матеріалі детальніше.

Російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня 2023: є загиблі та поранені

Російські окупанти, сьогодні, 8 липня, завдали удару по місту Лиман Донецької області. Обстріл відбувся близько 10 ранку з РСЗВ. Окупанти поцілили у приватний сектор.

Про обстріл повідомив голова Донецької ОДА та начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Нині відомо про шістьох загиблих та п’ятьох поранених. Унаслідок обстрілу пошкоджена крамниця, будинок.

На місці вже працює поліція та парамедики, вони надають допомогу людям. Російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню Донецької області. Усі злочини фіксуються.

Убили шістьох людей. Російські окупанти обстріляли Лиман 8 липня з реактивних систем залпового вогню / 3 Фотографії

Раніше ми розповідали про обстріл Первомайського Харківської області.

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Фото: Павло Кириленко, Донецька ОВА