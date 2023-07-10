Здається, можна збитися з ліку, скільки вже воєнних злочинів здійснили росіяни проти мирного населення України. Але ми фіксуємо кожен з них, адже за все доведеться відповідати та розплачуватися.

Сьогодні, 10 липня 2023 року, окупанти скоїли черговий воєнний злочин. Росіяни завдали удару керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області, про це повідомили в ОВА.

Ми розповімо про наслідки вибухів в Оріхові та скільки людей постраждало.

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Обстріл Оріхова сьогодні: наслідки атаки

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок обстрілу чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік.

За даними Офісу генпрокурора, 13 осіб зазнали поранень після чергового російського обстрілу в Оріхові.

Крім цього, ворог здійснив 36 прицільних ударів по десяти мирних населених пунктах Запорізької області: п’ять обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці.

В Новоданилівці поранення дістав 65-річний чоловік, йому швидко надали медичну допомогу. На цю мить зафіксовано руйнування десяти цивільних об’єктів.

Обстріл Оріхова сьогодні: фото

Вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги: наслідки обстрілу Оріхова 10 липня / 2 Фотографії

Російські військові вдаються також до ядерного шантажу. Вони замінували Запорізьку АЕС та, ймовірно, готують різні провокації. Це не на жарт налякало українців та світ. Раніше ми розповідали про ймовірні сценарії аварії на ЗАЕС.

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Фото: Юрій Малашко