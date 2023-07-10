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Вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги: наслідки обстрілу Оріхова 10 липня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Липня 2023, 09:22
Вибухи в Оріхові сьогодні 10 липня 2023: що відомо про вибухи та наслідки

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