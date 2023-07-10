Необходимость, которая назрела уже давно. В Сумской области объявляют эвакуацию: из каких территорий

Из-за регулярных российских обстрелов страдают мирные украинцы. Особенно тяжело приходится жителям прифронтовых областей и регионов, близких к границе с РФ.

В связи с повышенным уровнем опасности обстрелов в Сумской ОВА заявили о необходимости эвакуации жителей Сумской области. О какой именно территории идет речь и как будет проходить эвакуация — рассказываем дальше.

Эвакуация из Сумской области: что известно

После тщательного анализа оперативной ситуации в пограничье Сумской области, руководители области приняли решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой зоне.

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Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх по итогам Совета обороны Сумской области заявил, что это необходимость, которая назревала уже давно.

С января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибли 35 гражданских, а за последний месяц — 17 человек, из которых один ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области, — отметил он.

Кроме реальной угрозы для жизни, в поселках и населенных пунктах из-за обстрелов нет света, не работают больницы и магазины, учебные заведения. В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты.

На территорию Сумской области заходят вражеские ДРГ, отметил Владимир Артюх.

Нахождение в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет нашим военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большей опасности.

Поэтому областная военная администрация готовит распоряжение по эвакуации людей из пятикилометровой зоны от Государственной границы Украины.

— Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных отработаны. Эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу никакого шанса совершить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности.

Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.

Россияне также держат в напряжении и Запорожскую область и находящиеся рядом Запорожской атомной электростанции регионы. Как действовать, если оккупанты взорвут ЗАЭС и пройдет ли эвакуация, мы рассказывали раньше.

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