Сьогодні, 12 липня, у спальному районі Запоріжжя впав російський БПЛА. Про це повідомили в Запорізькій ОДА.

Читай у нашому матеріалі, що відомо про вибухи у Запоріжжі 12 липня та чи є постраждалі — детально.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні

Запорізька ОДА повідомила, що нині відомо про 18 травмованих, серед яких шестеро дітей. Причиною вибуху в місті стало падіння невстановленого ворожого літального об’єкта у спальному районі обласного центру.

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Відомо, що дев’ять жінок та троє чоловіків зазнали ушкоджень на відкритій території. Діти дістали травми різних ступенів тяжкості.

Після надання першої медичної допомоги четверо дорослих та дитину відправили на амбулаторне лікування. 13 людей госпіталізували до лікарні.

Постраждалим надають необхідну допомогу. Місцевих жителів закликають бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.

Вибухи у Запоріжжі: російський БПЛА впав у міському парку, серед поранених — діти / 6 Фотографій

Ушкоджень також зазнав житловий фонд міста — у шести багатоповерхівках вибито вікна. Працівники Запоріжремсервісу закривають розбиті шибки.

На місці падіння встановлено намет міськради, в якому працюють фахівці соцзахисту. Розгорнуто пункт Незламності.

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