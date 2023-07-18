50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ

Західні ЗМІ часто публікують матеріали, які шкодять контрнаступальним діям чи сіють дивні питання в суспільстві. Напередодні New York Times опублікували матеріал, який розлетівся українськими ЗМІ.

У ньому йшлося, що Україна через великі втрати в техніці на початку контрнаступальних дій змінила свою тактику. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини прокоментувала Яні Брензей цю статтю.

Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально

У своєму матеріалі New York Times посилається на неназваних чиновників у США та Європі. Ганна Маляр прокоментувала це так:

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Зазвичай, якщо не назване прізвище людини, яка є джерелом інформації або організація, дослідницький інститут чи центр, таку інформацію краще ставити під сумнів або сприймати критично.

— Якщо говорити про Збройні сили, слід розуміти, що є тактичний, оперативний, стратегічний рівень військових. На кожному з цих рівнів обмежена інформація. Статистика втрат техніки доступна дуже обмеженому колу людей.

Що стосується втрат, Маляр каже, що неодноразово називали співвідношення втрат у живій силі. На Сході України втрати ЗСУ менші у дев’ять разів, ніж у ворога. Втрати техніки також нижчі, ніж у росіян.

У матеріалах провідних західних видань відстежується меседж, що контрнаступ пішов не так, як планувалося, Україна змінює тактику на ходу тощо. На це Ганна Маляр відповіла, що війна — динамічний процес. Там, де йдуть гарячі бої, ті самі позиції можуть кілька разів на день переходити під контроль України чи окупантів.

Так само війна — це час, коли багато рішень ухвалюються оперативно. Довготривалі стратегічні плани неможливі, тільки мета.

Плани вибудовуються за кілька годин до наступу. Це не специфічний український феномен, росіяни роблять так само.

Замінованість України та інтенсивність боїв

Українські військові на Півдні повідомляють про значну замінованість територій, яка ускладнює наступ. Щоб з найменшою кількістю втрат звільняти територію, потрібно мати перевагу в зброї, каже Ганна Маляр, у нас такої переваги немає.

Нині за кількістю озброєння та особового складу перевага у ворога. За минулий тиждень на Сході ворог витратив 353 тис. боєприпасів. Це близько 50 тис. боєприпасів на день, — пояснює Маляр.

Україна витрачає на день близько 6-7 тис. боєприпасів. Це наочний приклад переваги. Росіяни безперервно ведуть вогонь на всіх напрямках. Замінованість на Півдні буває навіть у три шари.

Нині є загострення на східному фронті. Росіяни намагаються вийти на кордони Донецької області. Росіяни хочуть захопити Куп’янський та Бахмутський напрямок. Плани ворога йдуть шкереберть, адже ЗСУ просунулися на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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