Україна

50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 18 Липня 2023, 12:00

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Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально

50 тис. боєприпасів на день! Маляр про інтенсивність боїв, втрати техніки та чи була зміна тактики ЗСУ
0:03:40
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Увесь урожай загине? Аграрії Запорізької області залишилися без води для поливу
0:03:42
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