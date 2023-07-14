Не тільки бойовий досвід. Які умови навчання українських пілотів на F-16? Юрій Ігнат про найважливіше

Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів під час телемарафону про умови навчання українських пілотів на F-16.

Читай у нашому матеріалі, що вимагається від наших пілотів та як проходитиме навчання в різних країнах.

Умови навчання українських пілотів на F-16: що вимагають

Українські льотчики вже кілька місяців з нетерпінням чекають на початок поставок літаків F-16, але вони постійно зсуваються на невизначений термін. Україні нададуть можливість навчити молодих льотчиків базової підготовки, які не можуть повноцінно проходити навчання.

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Курсантів візьмуть на навчання у бойові бригади. Ті, хто першими мають перенавчитися на F-16, це молоді, але досвідчені пілоти, що мають бойовий досвід. Крім цього, для навчання вимагається належне знання англійської мови.

Їм треба збагнути, як це все працює, як треба змінити філософію, зі старої радянської техніки пересісти на західну. Перша група пілотів уже підготовлена до навчання, — каже Юрій Ігнат.

Конкретну цифру називати не будуть, кажуть лише, що це десятки пілотів.

Для виконання поточних завдань Україні потрібні декілька ескадрилей літаків: для допомоги наземним військам, захисту повітряного простору від ракет та дронів, здобуття переваги в повітряному просторі над окупованими територіями, завдання ударів по логістиці ворога, прикриття узбережжя.

Процес навчання на винищувачах помітно довший, ніж на інших типах літальних апаратів. Перспектива навчання українських пілотів у західних країнах — довгострокова.

Ми повинні всіх повністю пілотів перенавчити, а надалі замінити парк радянської техніки на західні літаки, — розповів Юрій Ігнат.

Раніше Дмитро Кулеба розповідав про саміт НАТО, зернову угоду та навчання пілотів.

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