Снайпер среди гаубиц. История массивной красавицы Д-30, которая беспощадно уничтожает вражескую технику

Гордое звание “снайпера” среди гаубиц послевоенного периода занимает гаубица Д-30. Одна из самых многочисленных артиллерийских систем на фронте показывает блестящие результаты при ликвидации российских оккупантов.

Командир Евгений говорит, что на счету их красавицы уже десятки уничтоженных врагов: легкобронированная техника и вражеские укрытия.

Работа артиллеристов зависит от активности врага и целей. Гаубица Д-30 — самая массовая артиллерийская система послевоенного периода.

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В СССР она была принята на вооружение еще в 60-х годах прошлого века, однако сейчас, во время современной войны с Россией, в умелых руках и при хорошем уходе она показывает блестящие результаты на фронте.

После получения координат ребятам нужно пять — семь минут, чтобы сделать выстрел. В сотрудничестве с нашей аэроразведкой этому боевому расчету удалось уничтожить “глаза” врага.

Нашими дрончиками был замечен БПЛА врага. Последовали за ним, куда он будет направляться. Это мы поражали блиндаж с дронами, — рассказывает военнослужащий ДШВ ВСУ Руслан.

Бойцы работают с закрытой позиции. После этого хорошо маскируют ствол гаубицы, чтобы не привлекать вражеского внимания.

Напомним, ранее мы рассказывали о надводных дронах и какие из них производят в Украине.

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