Украина

Снайпер среди гаубиц. История массивной красавицы Д-30, которая беспощадно уничтожает вражескую технику

Елизавета Печерная 18 июля 2023, 20:30

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Актеры на фоне “помощи”. В Кременной и Рубежном гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
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