Мощные, потому что наши! Что такое надводные дроны и какие из них производят в Украине

Сегодня, 17 июля, Крымский мост в очередной раз пострадал. По предварительным данным, это подрыв.
Российские оккупанты и пропагандисты считают, что Крымский мост атаковали надводные дроны. В нашем материале рассказываем, что это такое и что известно о надводных дронах.
Надводный дрон или беспилотный надводный аппарат — вид движущихся аппаратов под водой или на воде без экипажа. Их используют для исследовательской деятельности, съемок, а также для ведения боевых действий.
В военной сфере их используют для патрулирования, защиты акватории и прибрежных зон, противоминной и противолодочной борьбы. Первые прототипы надводных дронов восходят к концу 19 века.
Надводные дроны работают от дистанционного управления или на автономной основе. В военной сфере такие дроны стали использовать во время Второй мировой войны.
Украина использует надводные дроны для устранения опасности в Черном море. По техническим характеристикам такие дроны бывают размером от 1 метра (и меньше) до более 20 м.
За время полномасштабной войны Украина разработала надводные ударные дроны. К примеру, USV (брандер).
За время полномасштабной войны Украина разработала надводные ударные дроны. К примеру, USV (брандер).
Они могут участвовать в дальней разведке, наблюдать за береговой активностью, сопровождением и поддержкой флота, конвоировать торговые суда, корректировать ракетные и артиллерийские удары, защищать украинские пункты базирования и противодействовать десантным операциям.
Точное количество моделей и модификаций не разглашается. Известно по меньшей мере о трех моделях.
Дроны оснащены системой автопилотирования, видеоподсистемами с ночным видением, резервными модулями связи и боевой частью, наземной автономной станцией управления, системой транспортировки и хранения, центром обработки данных.
Но это не единственная украинская разработка, раньше мы рассказывали о подводном дроне Toloka TLK-150.
К тому же, надводные и подводные дроны Украина получает от партнеров. Поэтому мы часто можем увидеть результаты их работы в новостях и ежедневном сведении потерь российских оккупантов.
Ранее мы говорили, что известно об атаке на Чонгарский мост.
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Фото: United24