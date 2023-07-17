Мощные, потому что наши! Что такое надводные дроны и какие из них производят в Украине

Сегодня, 17 июля, Крымский мост в очередной раз пострадал. По предварительным данным, это подрыв.

Российские оккупанты и пропагандисты считают, что Крымский мост атаковали надводные дроны. В нашем материале рассказываем, что это такое и что известно о надводных дронах.

Крымский мост атаковали надводные дроны: что о них известно

Надводный дрон или беспилотный надводный аппарат — вид движущихся аппаратов под водой или на воде без экипажа. Их используют для исследовательской деятельности, съемок, а также для ведения боевых действий.

Сейчас также смотрят

В военной сфере их используют для патрулирования, защиты акватории и прибрежных зон, противоминной и противолодочной борьбы. Первые прототипы надводных дронов восходят к концу 19 века.

Надводные дроны работают от дистанционного управления или на автономной основе. В военной сфере такие дроны стали использовать во время Второй мировой войны.

Украина использует надводные дроны для устранения опасности в Черном море. По техническим характеристикам такие дроны бывают размером от 1 метра (и меньше) до более 20 м.

За время полномасштабной войны Украина разработала надводные ударные дроны. К примеру, USV (брандер).

Они могут участвовать в дальней разведке, наблюдать за береговой активностью, сопровождением и поддержкой флота, конвоировать торговые суда, корректировать ракетные и артиллерийские удары, защищать украинские пункты базирования и противодействовать десантным операциям.

Точное количество моделей и модификаций не разглашается. Известно по меньшей мере о трех моделях.

Дроны оснащены системой автопилотирования, видеоподсистемами с ночным видением, резервными модулями связи и боевой частью, наземной автономной станцией управления, системой транспортировки и хранения, центром обработки данных.

Но это не единственная украинская разработка, раньше мы рассказывали о подводном дроне Toloka TLK-150.

К тому же, надводные и подводные дроны Украина получает от партнеров. Поэтому мы часто можем увидеть результаты их работы в новостях и ежедневном сведении потерь российских оккупантов.

Надводные дроны: виды

Sea Hunter — автономный беспилотный надводный аппарат американского производства. Тестируется, участвовал в учениях RIMPAC. В случае успешных тестов будет включен на вооружение США. Максимальная загрузка: 145 тонн, длина 40 м, скорость 50 км/ч, выносливость до 90 дней без остановки.

автономный беспилотный надводный аппарат американского производства. Тестируется, участвовал в учениях RIMPAC. В случае успешных тестов будет включен на вооружение США. Максимальная загрузка: 145 тонн, длина 40 м, скорость 50 км/ч, выносливость до 90 дней без остановки. Ghost Fleet Overlord — тестовые беспилотные наземные аппараты, на эксплуатации ВМС США. Разработка управления стратегических возможностей Министерства обороны США. Разработаны дополнительные прототипы для экспериментов. Могут везти экипаж из шести моряков, большинство функций автоматизированы, участвовал в учениях RIMPAC.

тестовые беспилотные наземные аппараты, на эксплуатации ВМС США. Разработка управления стратегических возможностей Министерства обороны США. Разработаны дополнительные прототипы для экспериментов. Могут везти экипаж из шести моряков, большинство функций автоматизированы, участвовал в учениях RIMPAC. ULAQ — прототип первого турецкого вооруженного беспилотного надводного корабля. Длина: 11 м, скорость 65 км/ч, диапазон 400 км, емкость 2000 кг. Удаленное управление с мобильных транспортных средств, штаб-квартиры, командных центров и плавучих платформ. Будет представлен в шести вариантах.

прототип первого турецкого вооруженного беспилотного надводного корабля. Длина: 11 м, скорость 65 км/ч, диапазон 400 км, емкость 2000 кг. Удаленное управление с мобильных транспортных средств, штаб-квартиры, командных центров и плавучих платформ. Будет представлен в шести вариантах. Protector USV — израильский дистанционно управляемый патрульный катер, боевая система. Способен нести тонны груза, вооружен 7,62-мм пулеметом. Способен доставлять морской спецназ, охранять корабли. На вооружении Израиля, Сингапура. Длина: 9 м, скорость 74 км/ч.

Ранее мы говорили, что известно об атаке на Чонгарский мост.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: United24