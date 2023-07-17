Війна в Україні

Потужні, бо наші! Що таке надводні дрони та які з них виготовляють в Україні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Липня 2023, 14:00
Кримський міст атакували надводні дрони: що це і що про них відомо

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