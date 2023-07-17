Потужні, бо наші! Що таке надводні дрони та які з них виготовляють в Україні

Сьогодні, 17 липня, Кримський міст учергове постраждав. За попередніми даними, це підрив.

Російські окупанти та пропагандисти вважають, що Кримський міст атакували надводні дрони. У нашому матеріалі розповідаємо, що це таке та що відомо про надводні дрони.

Кримський міст атакували надводні дрони: що про них відомо

Надводний дрон або безпілотний надводний апарат — вид апаратів, що рухається над, під водою або на воді без екіпажу. Їх використовують для дослідницької діяльності, знімань, а також для ведення бойових дій.

Зараз також дивляться

У військовій сфері їх використовують для патрулювання, захисту акваторії та прибережних зон, протимінної та протичовнової боротьби. Перші прототипи надводних дронів сягають кінця 19 століття.

Надводні дрони працюють від дистанційного керування або на автономній основі. У військовій сфері такі дрони почали використовувати під час Другої світової війни.

Україна використовує надводні дрони для ліквідації небезпеки в Чорному морі. За технічними характеристиками, такі дрони бувають розміром від 1 метра (і менше) до понад 20 м.

За час повномасштабної війни Україна розробила власні надводні ударні дрони. Наприклад, USV (брандер).

Вони можуть брати участь у дальній розвідці, спостерігати за береговою активністю, бути супроводом та підтримкою флоту, конвоювати торгові судна, коригувати ракетні та артилерійські удари, захищати українські пункти базування та протидіяти десантним операціям.

Точну кількість моделей та модифікацій не розголошують. Відомо щонайменше про три моделі.

Дрони оснащені системою автопілотування, відеопідсистемами з нічним баченням, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною, наземною автономною станцією управління, системою транспортування і зберігання, центром обробки даних.

Та це не єдина українська розробка, раніше ми розповідали про підводний дрон Toloka TLK-150.

До того ж надводні та підводні дрони Україна отримує від партнерів. Тому ми часто можемо побачити результат їхньої роботи в новинах та щоденному зведенні втрат російських окупантів.

Надводні дрони: види

Sea Hunter — автономний безпілотний надводний апарат американського виробництва. Тестується, брав участь у навчаннях RIMPAC. У разі успішних тестувань буде включений на озброєння США. Максимальне завантаження: 145 тонн, довжина 40 м, швидкість 50 км/год, витривалість до 90 днів без зупинки.

— автономний безпілотний надводний апарат американського виробництва. Тестується, брав участь у навчаннях RIMPAC. У разі успішних тестувань буде включений на озброєння США. Максимальне завантаження: 145 тонн, довжина 40 м, швидкість 50 км/год, витривалість до 90 днів без зупинки. Ghost Fleet Overlord — тестові безпілотні наземні апарати, на експлуатації ВМС США. Розробка Управління стратегічних можливостей Міністерства оборони США. Розроблені додаткові прототипи для експериментів. Можуть везти екіпаж з шести моряків, більшість функцій автоматизовані, брав участь у навчаннях RIMPAC.

— тестові безпілотні наземні апарати, на експлуатації ВМС США. Розробка Управління стратегічних можливостей Міністерства оборони США. Розроблені додаткові прототипи для експериментів. Можуть везти екіпаж з шести моряків, більшість функцій автоматизовані, брав участь у навчаннях RIMPAC. ULAQ — прототип першого турецького озброєного безпілотного надводного корабля. Довжина: 11 м, швидкість 65 км/год, діапазон 400 км, місткість 2000 кг. Дистанційне керування з мобільних транспортних засобів, штаб-квартири, командних центрів і плавучих платформ. Буде представлений у шести варіантах.

— прототип першого турецького озброєного безпілотного надводного корабля. Довжина: 11 м, швидкість 65 км/год, діапазон 400 км, місткість 2000 кг. Дистанційне керування з мобільних транспортних засобів, штаб-квартири, командних центрів і плавучих платформ. Буде представлений у шести варіантах. Protector USV — ізраїльський дистанційно керований патрульний катер, бойова система. Здатний нести тонни вантажу, озброєний 7,62-мм кулеметом. Здатний доставляти морський спецназ, охороняти кораблі. На озброєнні Ізраїлю, Сингапуру. Довжина: 9 м, швидкість 74 км/год.

Раніше ми розповідали, що відомо про атаку на Чонгарський міст.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: United24