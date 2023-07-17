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Ця конструкція там зайва! Що відомо про підрив Кримського моста та які це може мати наслідки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Липня 2023, 08:42
Кримський міст впав

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