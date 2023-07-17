Минулого року Кримський міст уже палав, що сильно налякало росіян, і вони стрімголов намагалися покинути півострів. Час від часу на території окупованого Криму лунали вибухи. І от знову на Кримському мосту сталася “надзвичайна подія”. Зараз рух мостом обмежений.

Ми розповімо, що сталося та чи дійсно впав Керчинський міст.

Кримський міст підірвали: що відомо

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у ніч на 17 липня 2023 року на Керчинському мосту сталася “надзвичайна подія”.

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— На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю, — повідомив він.

Аксьонов розповів, що зараз вживаються заходи для відновлення ситуації та закликав росіян утриматись від використання мосту. Він пропонує шукати альтернативний сухопутний маршрут.

Водночас житель окупованого Криму у коментарі Суспільному підтвердив, що рух мостом припинений.

— Я мав сьогодні рано вранці везти начальника в Ростов. Новини дізналися у дорозі. Міст дійсно зараз закритий. Ми ще в Керчі, але певно будемо вертатися, бо якщо його навіть відкриють, будуть великі затори, — розповів він.

Ця конструкція там зайва! Що відомо про підрив Кримського моста та які це може мати наслідки / 3 Фотографії

Як повідомляють російські ЗМІ, на в’їзді на міст з боку Краснодарського краю РФ утворився багатокілометровий затор, про це свідчать дані онлайн-сервісів. Але поїзди до Краснодарського краю з окупованого Криму прямують згідно з розкладом, зупинено поромне сполучення.

За попередніми даними, у результаті підриву Кримського мосту впав щонайменше один з прольотів, також є загиблі та травмовані. Ця інформація потребує перевірки.

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ГУР України про Кримський міст

Речник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі Суспільному щодо інциденту на мосту сказав:

— Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори й порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів щодо причин цього — ми не коментуємо.

Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що “Кримський міст — конструкція там зайва”.

Юсов зазначив, що через руйнування секції моста, у росіян виникнуть проблеми з логістикою. Це стане додатковим ускладненням для окупантів, що можуть створити потенційні переваги для наших Сил оборони.

СБУ про підрив Кримського моста

У Службі безпеці Україні заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії. Про це речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив у коментарі РБК-Україна.

— Поки що ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження, — сказав Дехтяренко.

Також він нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної ситуації та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника. Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнного постачання для російського війська.

Утім, пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією, адже 17 липня закінчується дія “зернової угоди”, яку ще не продовжили, заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі Суспільне Спротив.

— При тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі вона розгортається за запрограмованим ними сценарієм, — міркує Гуменюк.

Вона додає, що рекомендації окупаційної влади населенню їхати в об’їзд через окуповані Запорізьку та Донецьку області можуть бути спрямовані на те, щоб збільшити кількість людей в цих регіонах та звинувачувати Сили оборони в порушенні правил ведення війни під час контрнаступу.

Українська розвідка неодноразово демонструвала свою ефективну роботу. Раніше начальник ГУР Кирило Буданов у своєму інтерв’ю розповів про роботу української агентури.

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