Готуються до оборони чи втечі з півострова? Гуменюк про ймовірні сценарії звільнення Криму та ситуацію на Півдні

Збройні сили України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про актуальну ситуацію на Півдні.

Вона зазначила, що вздовж всієї лінії фронту ситуація залишається напруженою і складною, а на Запорізькому напрямку розвивається динамічно. Ворог перебуває в обороні та не знає, звідки очікувати загрози, тому намагається розосереджувати сили українських військових.

Окупанти продовжують активно обстрілювати Херсонський, Антонівський та Очаківський напрямки. А ЗСУ надалі проводять контрбатарейну боротьбу.

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Про ситуацію у Криму

Керівниця об’єднаного пресцентру каже, що росіяни досить давно провели підготовку до боїв на території Криму, зараз вона зазнає деяких корегувань.

Є думки, що звільнення Криму, може виглядати “жестом доброї волі”, адже, ймовірно, буде обірвана логістика суходолом та через Кримський міст. Тому, найімовірніше, у росіян не буде шансів залишатися на півострові й вони намагатимуться його покинути. Але можна спостерігати, що окупанти все одно готуються до оборони Криму та боїв.

— Нагадаю, що в умовах гібридної війни подача інформації також є певним оборонним рубежем. Коли ми говорили про деокупацію правобережної Херсонщини, ворог також готувався до вуличних боїв у Херсоні та вилаштовував потужну оборону.

Але нагадаю, що будь-який “жест доброї волі” росіян відбувався під потужним тиском наших Сил оборони.

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Гуменюк також підтвердила слова голови Мелітополя Івана Федорова про мінування росіянами критичної інфраструктури. За її словами, тактика ворога не змінюється, такі самі дії він проводив, коли відчував наближення звільнення Херсонщини. Вона закликає жителів Мелітополя триматися якнайдалі від об’єктів критичної інфраструктури.

Українські військові мають успіхи не лише на Півдні. Щоб бути в курсі ситуації на всій лінії фронту, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

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