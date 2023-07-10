Дедалі більше ув’язнених і хворих в армії РФ: карта бойових дій в Україні 10 липня у режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні не перестає бути цікавою як для українців, так і для всього світу. Ми всі стежимо, як наші ЗСУ тримають оборону, дають відсіч ворогу та повертають свої території. Знаємо, якою високою ціною це дається, тому не втомлюємося підтримувати наших військових.
Зараз у нас є реальні шанси здолати ворога, який поколіннями не давав нашій країні спокійно та вільно жити. Але для цього ми маємо бути об’єднаними та свідомими.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.
Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.
Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські сили наступали.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації.
Серед новобранців є особи з-поміж колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.
Серед новобранців є особи з-поміж колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.
Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати своє відряджання в райони бойових дій на території України.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала один удар по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.
Українські військові ціною власного життя та здоров’я борються за свободу України. Вижити на фронті їм допомагають бойові медики, які вчасно надають необхідну допомогу. Раніше ми розповідали історію бойової медикині Естер про роботу на фронті.
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