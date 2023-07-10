Дедалі більше ув’язнених і хворих в армії РФ: карта бойових дій в Україні 10 липня у режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні не перестає бути цікавою як для українців, так і для всього світу. Ми всі стежимо, як наші ЗСУ тримають оборону, дають відсіч ворогу та повертають свої території. Знаємо, якою високою ціною це дається, тому не втомлюємося підтримувати наших військових.

Зараз у нас є реальні шанси здолати ворога, який поколіннями не давав нашій країні спокійно та вільно жити. Але для цього ми маємо бути об’єднаними та свідомими.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

Українські та російські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута.

Російські та українські війська продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, і станом на 9 липня російські сили наступали.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області; Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Часів Яр, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації.

Серед новобранців є особи з-поміж колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит.

Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати своє відряджання в райони бойових дій на території України.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала один удар по району зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Українські військові ціною власного життя та здоров’я борються за свободу України. Вижити на фронті їм допомагають бойові медики, які вчасно надають необхідну допомогу. Раніше ми розповідали історію бойової медикині Естер про роботу на фронті.

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