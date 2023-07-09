Йшли мовчки, всім було страшно. Одкровення військового на псевдо Русік на передовій

Його підрозділ бачить росіян без бінокля, колись вони вибивали окупантів з Київщини, а тепер роблять те саме на сході України. Військові кажуть, це ще не контрнаступ, адже коли він розпочнеться — це побачать усі. Своїми одкровеннями військовий на псевдо Русік поділився з репортерами DW.

Це не контрнаступ! Одкровення військового на передовій

Військовий на псевдо Русік каже, це не контрнаступ. Це прощупування та рухи потихеньку. Росіяни мали достатньо часу на підготовку та зведення оборонних споруд, вони замінували території.

Про бої з вагнерівцями Русік розповідає таке:

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Там була тактика “закидування м’ясом”. Як колись під час Другої світової, закидували “м’ясом”, йшли бездумно. У хлопців закипали кулемети, — каже військовий.

— Одного кладеш, двоє переступають. Двох кладеш — четверо переступають. І тоді вони (росіяни — ред.) нападали там без броні, касок. Лише в розгрузках і з автоматами.

Захисники з цього підрозділу воюють з першого дня повномасштабної війни. Русік розповідає, що потрапляв додому лише тричі, коли відводив сина в перший клас, коли дружина потрапила в лікарню з апендицитом та останнього разу на кілька днів у Київ.

Зараз поїде, адже загинув його брат під Луганськом.

За кілька днів ці військові відкинули російських окупантів майже на кілометр. Це була їхня перша серйозна атака на укріплені позиції.

Ми йшли мовчки, всім було страшно. Перший крок потрібно зробити з бронемашини, далі понеслося, як по маслу, — каже військовий ЗСУ на псевдо Сільвер.

— Відразу було зрозуміло, щойно заскочили в їхній окоп, добре, що ми ніде не підірвалися. А міни там були. Благо, Бог вирішив, що треба жити.

Раніше ми розповідали, як росіяни вигадують хитрощі та пастки для військових ЗСУ.

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