Шли молча, всем было страшно. Откровение военного с позывным Русик на передовой

Его подразделение видит россиян без бинокля, когда-то они выбивали оккупантов из Киевской области, а теперь делают то же на востоке Украины. Военные говорят, это еще не контрнаступление, ведь когда оно начнется, это увидят все. Своими откровениями военный с позывным Русик поделился с репортерами DW.

Это не контрнаступление! Откровение военного на передовой

Военный с позывным Русик говорит, это не контрнаступление. Это прощупывание и движения потихоньку. Россияне имели достаточно времени на подготовку и строительство оборонных сооружений, они заминировали территории.

О боях с вагнеровцами Русик рассказывает следующее:

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Там была тактика “забрасывания мясом”. Как когда-то во время Второй мировой, забрасывали “мясом”, шли бездумно. У ребят закипали пулеметы, — говорит военный.

— Одного кладешь, двое переступают. Двух кладешь — четверо переступают. И тогда они (россияне — ред.) нападали там без брони, касок. Только в разгрузках и с автоматами.

Защитники этого подразделения воюют с первого дня полномасштабной войны. Русик рассказывает, что попадал домой только трижды, когда отводил сына в первый класс, когда жена попала в больницу с аппендицитом и в последний раз в несколько дней в Киев.

Сейчас уедет, потому что погиб его брат под Луганском.

За несколько дней эти военные отбросили российских оккупантов почти на километр. Это была их первая серьезная атака на укрепленные позиции.

Мы шли молча, всем было страшно. Первый шаг нужно сделать с бронемашины, дальше понеслось, как по маслу, — говорит военный ВСУ с позывным Сильвер.

— Сразу было понятно, как только заскочили в их окоп, хорошо, что мы нигде не взорвались. А мины там были. Благо Бог решил, что надо жить.

Ранее мы рассказывали, как россияне придумывают уловки и ловушки для военных ВСУ.

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