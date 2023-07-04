Украина

Столкновения бывают среди чистого поля. Россияне усиливают оборону и придумывают ловушки для ВСУ

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 июля 2023, 17:00

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