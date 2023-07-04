Столкновения бывают среди чистого поля. Россияне усиливают оборону и придумывают ловушки для ВСУ

Боец легиона Свобода Константин Денисов рассказал о сложностях продвижения в Запорожской области. Российские оккупанты придумывают хитрости и ловушки, чтобы остановить контрнаступление украинских военных. Читай подробнее, что представляет собой линия обороны россиян на юге.

Оккупанты придумывают хитрости и ловушки: трудности продвижения на юге

ВСУ с тяжелыми боями, но продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр. Боец легиона Свобода Константин Денисов рассказал, что прямо сейчас происходит на южном направлении.

Обстановка меняется, позиции могут переходить между сторонами постоянно. За них проходят стрелковые бои.

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Первый удар наших принимают российские “мобики”, затем в ход идут спецподразделения. Или используют разные ловушки и “заманухи”, — говорит Константин Денисов.

Вся территория уже пристреляна, россияне запускают дроны, с них корректируют огонь артиллерии. Враг покидает свои позиции, а после того, как туда заходят ВСУ, их накрывают из тяжелой артиллерии.

Ситуация трудная, даже если есть какие-то движения на участках, мы должны понимать, какой ценой это дается. Запорожская область — преимущественно степь, столкновения бывают прямо посреди чистого поля.

Враг не терял времени, россияне настроили разнообразных фортификационных сооружений, вырыли ходы и траншеи, активно используют FPV дроны. Россияне пытаются активно отрабатывать по нашей технике.

После активизации боев на территории Запорожской области россияне анализируют ситуацию, делают ротации подразделений, усиливают материально-техническое обеспечение.

Наши военные говорят, что техники никогда не бывает достаточно, и для такой интенсивности требуется как можно больше обеспечения. Наиболее необходимы средства противодроновой борьбы, ведь дронов у россиян много.

Помочь легиону Свободы можно через страницу Facebook. Там есть реквизиты и запросы военных, по конкретным подразделениям. Помочь может каждый.

Ранее мы рассказывали о ситуации на Таврическом направлении и боях с профессиональной армией.

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Фото: 22 отдельная механизированная бригада