Зіткнення бувають серед чистого поля. Росіяни посилюють оборону та вигадують пастки для ЗСУ

Боєць легіону Свобода Костянтин Денисов розповів про труднощі просування в Запорізькій області. Російські окупанти вигадують хитрощі та пастки, щоб зупинити контрнаступ українських військових. Читай детальніше, що являє собою лінія оборони росіян на півдні.

Окупанти вигадують хитрощі та пастки: труднощі просування на півдні

ЗСУ з важкими боями, але просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Боєць легіону Свобода Костянтин Денисов розповів, що прямо зараз відбувається на південному напрямку.

Обстановка мінлива, позиції можуть переходити між сторонами постійно. За них відбуваються стрілкові бої.

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Перший удар наших приймають російські “мобіки”, потім у хід ідуть спецпідрозділи. Або використовують різні пастки та “заманухи”, — каже Костянтин Денисов.

Уся територія вже пристріляна, росіяни запускають дрони, з них корегують вогонь артилерії. Росіяни залишають свої позиції, а після того, як туди заходять ЗСУ, їх накривають з важкої артилерії.

Ситуація важка, навіть якщо є якісь рухи на ділянках, ми маємо розуміти, якою ціною це дається. Запорізька область — переважно степ, зіткнення бувають просто посеред чистого поля.

Ворог не гаяв часу, росіяни набудували різноманітні фортифікаційні споруди, вирили ходи та траншеї, активно використовують FPV дрони. Росіяни намагаються активно відпрацьовувати по нашій техніці.

Після активізації боїв на території Запорізької області росіяни аналізують ситуацію, проводять ротації підрозділів, посилюють матеріально-технічне забезпечення.

Наші військові кажуть, що техніки ніколи не буває достатньо і для такої інтенсивності потрібно якомога більше забезпечення. Найбільше необхідні засоби протидронової боротьби, адже дронів у росіян багато.

Допомогти легіону Свободи можна через сторінку в Facebook. Там є реквізити та потреби військових, за конкретними підрозділами. Допомогти може кожен.

Раніше ми розповідали про ситуацію на Таврійському напрямку та бої з професійною армією.

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Фото: 22 окрема механізована бригада