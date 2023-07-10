Все больше заключенных и больных в армии РФ: карта боевых действий в Украине 10 июля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине не перестает быть интересной как для украинцев, так и для всего мира. Мы все следим, как наши ВСУ держат оборону, дают отпор врагу и возвращают свои территории. Знаем, какой высокой ценой это дается, поэтому не устаем поддерживать наших военных.
Сейчас у нас есть реальные шансы одолеть врага, который поколениями не давал нашей стране спокойной и свободной жизни. Но для этого мы должны быть едиными.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной.
Украинские и российские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.
Российские и украинские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и по состоянию на 9 июля российские силы наступали.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях уточняется.
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.
Среди новобранцев есть лица из бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.
Среди новобранцев есть лица из бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.
Большинство указанных лиц уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою командировку в районы боевых действий на территории Украины.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две радиоэлектронной станции борьбы врага.
Украинские военные ценой своей жизни и здоровья борются за свободу Украины. Выжить на фронте им помогают боевые медики, вовремя оказывающие необходимую помощь. Ранее мы рассказывали историю боевого медика Эстер о работе на фронте.
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