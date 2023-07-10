Все больше заключенных и больных в армии РФ: карта боевых действий в Украине 10 июля в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине не перестает быть интересной как для украинцев, так и для всего мира. Мы все следим, как наши ВСУ держат оборону, дают отпор врагу и возвращают свои территории. Знаем, какой высокой ценой это дается, поэтому не устаем поддерживать наших военных.

Сейчас у нас есть реальные шансы одолеть врага, который поколениями не давал нашей стране спокойной и свободной жизни. Но для этого мы должны быть едиными.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северу от Сватового и к югу от Кременной.

Украинские и российские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, и по состоянию на 9 июля российские силы наступали.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Николаеву. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиационных ударов и совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино Сумской области и Уды и Волчанск Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Блешня, Костобобров, Бучки Черниговской области; Голышевское, Волфино Сумской области и Уды и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Купянск, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздоловка, Берестово, Веселое Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Раздоловка, Берестово, Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки врага в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки врага в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Часов Яр, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Водяное и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области.

направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Макаровка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Ровного и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Антоновка, Белозерка Херсонской области и город Херсон. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На одном из полигонов восточного военного округа Алтайского края проходят подготовку более 300 человек, подписавших контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Среди новобранцев есть лица из бывших заключенных, мужчины низкого социального статуса без личных документов, наркозависимые и больные гепатитом.

Большинство указанных лиц уже обратились в медицинские учреждения, чтобы попытаться отсрочить свою командировку в районы боевых действий на территории Украины.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две радиоэлектронной станции борьбы врага.

Украинские военные ценой своей жизни и здоровья борются за свободу Украины. Выжить на фронте им помогают боевые медики, вовремя оказывающие необходимую помощь. Ранее мы рассказывали историю боевого медика Эстер о работе на фронте.

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