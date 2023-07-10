Готовятся к обороне или бегству с полуострова? Гуменюк о возможных сценариях освобождения Крыма и ситуации на Юге

Вооруженные силы Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала об актуальной ситуации на Юге.

Она отметила, что вдоль всей линии фронта ситуация остается напряженной и сложной, а на Запорожском направлении развивается динамично. Враг в обороне и не знает, откуда ждать угрозы, поэтому пытается рассредоточить силы украинских военных.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Херсонское, Антоновское и Очаковское направления. А ВСУ продолжают проводить контрбатарейную борьбу.

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О ситуации в Крыму

Руководитель объединенного пресс-центра говорит, что россияне достаточно давно провели подготовку к боям на территории Крыма, сейчас проводят некоторые корректировки.

Есть мнение, что освобождение Крыма может выглядеть “жестом доброй воли”, ведь, вероятно, будет оборвана логистика по суше и через Крымский мост. Поэтому, скорее всего, у россиян не будет шансов оставаться на полуострове и они будут пытаться его покинуть. Но можно наблюдать, что оккупанты все равно готовятся к обороне Крыма и боям.

— Напомню, что в условиях гибридной войны подача информации также является определенным оборонительным рубежом. Когда мы говорили о деоккупации правобережной Херсонской области, враг также готовился к уличным боям в Херсоне и выстраивал мощную оборону.

Но напомню, что любой “жест доброй воли” россиян происходил под мощным давлением наших Сил обороны.

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Гуменюк также подтвердила слова главы Мелитополя Ивана Федорова о минировании россиянами критической инфраструктуры. По ее словам, тактика врага не меняется, такие же действия он проводил, когда чувствовал приближение освобождения Херсонской области. Она призывает жителей Мелитополя держаться подальше от объектов критической инфраструктуры.

Украинские военные имеют успехи не только на Юге. Чтобы быть в курсе ситуации по всей линии фронта, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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