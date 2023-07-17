В прошлом году Крымский мост уже горел, что сильно испугало россиян, и они быстро пытались покинуть полуостров. Время от времени на территории оккупированного Крыма раздавались взрывы. И вот снова на Крымском мосту произошло “чрезвычайное событие”. Сейчас движение по мосту ограничено.

Мы расскажем, что произошло, и действительно ли упал Керченский мост.

Крымский мост взорвали: что известно

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 июля 2023 года на Керченском мосту произошло “чрезвычайное событие”.

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— На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края, — сообщил он.

Аксенов рассказал, что сейчас принимаются меры по восстановлению ситуации и призвал россиян воздержаться от использования моста. Он предлагает искать альтернативный сухопутный маршрут.

В то же время, житель оккупированного Крыма в комментарии Суспільному подтвердил, что движение по мосту приостановлено.

— Я должен был сегодня утром везти начальника в Ростов. Новости узнали в дороге. Мост действительно сейчас закрыт. Мы еще в Керчи, но, верно, будем возвращаться, потому что если его даже откроют, будут большие пробки, — рассказал он.

Эта конструкция там лишняя! Что известно о подрыве Крымского моста и какие могут быть последствия / 3 Фотографии

Как сообщают российские СМИ, на въезде на мост со стороны Краснодарского края РФ образовалась многокилометровая пробка, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов. Но поезда в Краснодарский край из оккупированного Крыма ходят согласно расписанию, остановлено паромное сообщение.

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту упал по меньшей мере один из пролетов, также есть погибшие и травмированные. Эта информация требует проверки.

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ГУР Украины о ситуации на Крымском мосту

Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в комментарии Суспільному по поводу инцидента на мосту сказал:

— Сейчас весь мир видит многие километровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого — мы не комментируем.

Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что “Крымский мост — конструкция там лишняя”.

Юсов отметил, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой. Это станет дополнительным усложнением для оккупантов, которые могут создать потенциальные преимущества для наших Сил обороны.

Но повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, ведь 17 июля заканчивается действие “зернового соглашения”, которое еще не продлили, заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире Суспільне Спротив.

— При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые предпринимались долгое время россиянами вокруг Крымского моста, они, по всей вероятности, контролировали всю эту ситуацию и дальше она разворачивается по запрограммированному ими сценарию, — рассуждает Гуменюк.

Она добавляет, что рекомендации оккупационных властей населению ехать в объезд через оккупированные Запорожскую и Донецкую области могут быть направлены на то, чтобы увеличить количество людей в этих регионах и обвинять Силы обороны в нарушении правил ведения войны во время контрнаступления.

Украинская разведка не раз демонстрировала свою эффективную работу. Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов в своем интервью рассказал о работе украинской агентуры.

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