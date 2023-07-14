Украинский Моссад уже существует? Кирилл Буданов об источниках в кругах Путина и работе агентуры

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал об украинском Моссаде в интервью агентству Reuters. Читай подробнее в нашем материале, существует ли украинский Моссад и что об этом сказал Буданов.

Буданов про украинский Моссад

Кирилл Буданов сообщил, что у него есть источники “близкие к Путину”. Также он добавил, что нет необходимости создавать специальную структуру для уничтожения врагов Украины, потому что она уже существует.

Если вы спрашиваете о Моссаде как о (структуре — ред.), известной уничтожением врагов своего государства, то мы этим занимались и будем заниматься. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует, — сказал Кирилл Буданов.

Буданов аналогии с Моссадом не возражает. У ГУР есть свои источники в кабинетах властей России, поэтому украинская разведка всегда знает, что там происходит.

Сейчас также смотрят

В начале мая россияне ударили по штабу на Рыбальском полуострове с целью убить главу ГУР. Но он добавил, что покушения на его жизнь не прекращаются:

Единственное, что я могу сказать, это то, что они не прекращают попытки, но повторюсь — все напрасно.

К росту своей популярности Кирилл Буданов относится спокойно, говорит, что все следующие войны будут такими же. По его словам, глава шпионов не может оставаться в тени.

И все последующие войны будут выглядеть также в любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд, — отметил Буданов.

Ранее мы рассказывали, какие страны объявили о новых пакетах военной помощи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: ГУР