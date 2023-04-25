Загадка для других, а для себя — прочитанная книга. Какая история и душа скрывается за именем Кирилла Буданова

Что нового узнать о человеке, чья профессия — знать все и обо всех? Его мысли закрыты за самой сокровенной дверью души, а эмоции не проступают даже в самые стрессовые моменты.

Кажется, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не то чтобы не прочтенная, а запечатанная всеми возможными замками книга. И все же иногда он открывает занавес таинственности и рассказывает немного о себе, как это и случилось в новом интервью Vogue.

Разведчик — человек, прежде всего, интеллектуальный и креативный. А остальным можно овладеть, — делится мыслями о своей романтической профессии начальник ГУР.

Кирилл Буданов уверен, что недостаточно уметь делать хорошо только что-то одно, например бегать, или метко стрелять.

В современном мире просто необходимо иметь достаточно развитое воображение, чтобы найти применение своим уникальным навыкам. Так что одна из важнейших черт разведчика — незаангажированность мышления.

Если ты ставишь себя в рамки, ничего не выйдет. Все ограничения — воображаемые, они в умах людей.

Неизвестно, был ли он таким с детства, или так его изменили обучение в Одесском институте Сухопутных войск и 12 лет в рядах ГУР. Но сам Кирилл Буданов делится, что единственное было неизменным — желание стать разведчиком.

Все знания о желаемой профессии брал, как и мечтательные сверстники, из книг и фильмов. Но в отличие от других превратил вымысел в еще более увлекательную реальность, в рамках которой и сам имеет все шансы стать прототипом героя одного из шпионских романов, или даже выдающихся кинолент века.

Довольно часто она тяжелая, далекая от того, что показывают в кино, но иногда гораздо интереснее, — добавляет немного Кирилл Буданов о своей профессии.

Будет ли эта история о диверсионной операции рейда в Крым? А возможно о других засекреченных задачах, которые выполнял разведчик? О трех ранениях или более десятка покушений на жизнь главного разведчика Украины?

Возможно, когда-нибудь станет известно о большей части важных и одновременно значимых для истории страны шагов этого мужчины. Как, например, о деталях проводимых спецслужбами обменов военнопленными.

Кирилл Буданов только в прошлом году заменил в должности Ирину Верещук, когда возглавил Координационный штаб по обращению с военнопленными. Но на его счету можно вспомнить как минимум один из самых памятных обменов, состоявшийся в сентябре 2022 года. Тогда домой вернулись 215 украинских защитников, в том числе защитники Азовстали.

Главный этап один — договориться об обмене конкретных людей в конкретное время. Звучит просто, но это нелегко.

Этот процесс занимает много времени. Однако не менее важной остается и коммуникация с внешним миром, чтобы донести людям важные для военного руководства страны тезисы. А все тайное остается за пределами любого интервью.

Так же происходит и с личной жизнью разведчика. Лишь одним Кирилл Буданов делится — после того, как его жена Марианна переехала к нему на работу по соображениям безопасности, у пары снова начался романтический период.

Возможно, только эта особая женщина в жизни разведчика знает, каким он был до 24 февраля, и как его изменили события после. Ведь сам Кирилл Буданов говорит, что не припомнит, каким был.

У нас идет война — все меняются, все приспосабливаются. Я даже не помню, какой я был в довоенной жизни.

Единственное, что мужчина в себе отслеживает, это отсутствие тревоги. Говорит, что может беспокоиться только тогда, когда ситуация близка к критической. И так почти девять лет с начала войны. А каким он будет сам потом — тоже неизвестно. Хотя по поводу финала этой битвы Украины за жизнь Кирилл Буданов знает больше.

Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству, — оптимистично заканчивает мнение начальник ГУР.

Еще одна из наиболее заметных фигур на этой войне — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он не так часто дает интервью, но ежедневно делает свою работу, результаты которой мы видим в каждой сводке Генштаба. Читай, что происходило в первый день полномасштабной войны в кабинете Залужного.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Getty Images