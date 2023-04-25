Загадка для інших, а для себе — прочитана книга. Яка історія та душа ховається за ім’ям Кирила Буданова

Що можна нового дізнатись про людину, чия професія — знати усе й про всіх? Його думки зачинені за найпотаємнішими дверима душі, а емоції не проступають навіть у найбільш стресові моменти.

Здається, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не те щоб непрочитана, а запечатана всіма можливими замками книга. Та все ж таки іноді він привідкриває завісу таємничості та розповідає трохи про себе, як це і трапилось у новому інтерв’ю для Vogue.

Розвідник — людина насамперед інтелектуальна і креативна. А решту можна опанувати, — ділиться думками про свою романтичну професію начальник ГУР.

Кирило Буданов впевнений, що не достатньо вміти робити добре лише щось одне, наприклад, бігати чи влучно стріляти.

У сучасному світі просто необхідно мати достатньо розвинуту уяву, щоб знайти застосування своїм унікальним навичкам. Тож одна з найважливіших рис розвідника — незаангажованість мислення.

Якщо ти ставиш себе в рамки, нічого не вийде. Всі обмеження — уявні, вони в головах людей.

Невідомо, чи був він таким з дитинства, чи так його змінили навчання в Одеському інституті Сухопутних військ та 12 років у лавах ГУР. Та сам Кирило Буданов ділиться, що єдине було незмінним — бажання стати розвідником.

Усі знання про омріяну професію брав, як і замріяні однолітки, з книжок та фільмів. Та, на відміну від інших, перетворив вигадку на ще більш захопливу реальність, у межах якої й сам має всі шанси стати прототипом героя одного зі шпигунських романів, або ж навіть визначних кінострічок століття.

Досить часто вона важка, далека від того, що показують у кіно, але інколи — набагато цікавіша, — додає трохи Кирило Буданов про свою професію.

Чи буде ця історія про диверсійну операцію Рейд в Крим? А, можливо, про інші засекречені завдання, які виконував розвідник? Про три поранення чи понад десяток замахів на життя головного розвідника України?

Можливо, колись стане відомою інформація про більшу частину поважних та водночас значущих для історії країни кроків цього чоловіка. Як, наприклад, про деталі обмінів військовополоненими, які зараз проводяться спецслужбами.

Кирило Буданов лише минулого року замінив на посаді Ірину Верещук, коли очолив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Та на його рахунку можна згадати як мінімум один з найбільш пам’ятних обмінів, який відбувся у вересні 2022 року. Тоді додому повернулись 215 українських захисників, зокрема з Азовсталі.

Головний етап один — домовитися про обмін конкретних людей у конкретний час. Звучить просто, але це нелегко.

Цей процес займає чимало часу. Однак не менш важливою залишається і комунікація із зовнішнім світом, щоб донести людям важливі для військового керівництва країни тези. А все таємне — залишається поза межами будь-якого інтерв’ю.

Так само відбувається й з особистим життям розвідника. Лише одним Кирило Буданов ділиться — після того, як його дружина Маріанна переїхала до нього на роботу з міркувань безпеки, у пари знову почався романтичний період.

Можливо, лише ця особлива жінка у житті розвідника знає, яким він був до 24 лютого, та як його змінили події після. Адже сам Кирило Буданов говорить, що не пригадає, яким був.

У нас іде війна — всі змінюються, всі пристосовуються. Я навіть не пам’ятаю, який я був у довоєнному житті.

Єдине, що чоловік у собі відслідковує, так це відсутність тривоги. Говорить, що може хвилюватись лише тоді, коли ситуація близька до критичної. І так вже майже дев’ять років з початку війни. А яким він буде сам потім — теж невідомо. Хоча щодо фіналу цієї битви України за своє життя Кирило Буданов знає більше.

Фінал війни вже майже відомий, і він принесе тільки користь нашій державі, — оптимістично закінчує думку начальник ГУР.

Ще одна з найбільш помітних фігур на цій війні — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він не так часто дає інтерв’ю, але щоденно робить свою роботу, результати якої ми бачимо у кожному зведенні Генштабу. Читай, що відбувалося у перший день повномасштабної війни у кабінеті Залужного.

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