Розповіді

На столі — карта боротьби за Україну у реальному часі! Що відбувалося у перший день великої війни у кабінеті Залужного

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Лютого 2023, 12:00
Кабінет Залужного у перші дні повномасштабного вторгнення: репортаж
Фото: Facebook

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