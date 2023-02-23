На столе — карта борьбы за Украину в реальном времени! Что происходило в первый день великой войны в кабинете Залужного

О событиях первых дней полномасштабного российского вторжения будут говорить еще долго. Наверняка об этом снимут фильмы и напишут книги. Сейчас сложно представить, что происходило в кабинетах чиновников и военных руководителей в первые часы полномасштабного наступления.

О чем говорили, какие решения принимали, нервничали или нет? Все это мы сможем узнать, наверное, после нашей победы. Однако иногда есть возможность и сейчас приоткрыть занавес тех дней.

Ольга Омельянчук для The Reporters рассказала, как в первые дни великой войны главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассматривал карту битвы за Украину. А также как доверился обычному человеку, который помогал сбивать вражеский десант в Гостомеле.

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Готовьтесь сражаться

Валерий Залужный перебрался в помещение недалеко от Генштаба ВСУ почти за месяц до полномасштабного вторжения. Он еще в январе говорил коллегам, что имеет предчувствие наступления россиян.

Не все из наших верят, но я думаю, что россияне полезут. Со злом невозможно договориться, поэтому готовьтесь сражаться, — сказал Залужный.

24 февраля 2022 года Россия обстреляла почти все области Украины. Враг начал наступление сразу с трех направлений: севера, юга и востока. Залужный тогда был в том же помещении возле Генштаба, плохо спал и постоянно думал, ничего не ли пропустил.

Готовность помочь

Ольга Омельянчук вспоминает историю, когда в 2018 ездила в зону ООС. Именно тогда она познакомилась с Валерием Залужным. В тот момент он являлся начальником штаба ООС. Военный Андрей Рымарук, с которым ехала Ольга, говорил о нынешнем Главнокомандующем только хорошее. Тогда его еще знали как Волонтера.

Так его окрестили из-за готовности помочь и человечность, несмотря на высокое звание. У военных в зоне ООС были очень плохие условия для жизни. Ведь на тот момент государство смогло обеспечить не все пункты постоянной дислокации.

Тогда военные взбунтовались и хотели идти пешком на Киев. Поэтому к ним прислали комиссию с офицерами из высшего командования, в нее входил и Залужный.

Он не находил крайних, а прежде всего просил прощения перед бойцами за такие условия. Рымарук отметил, что удалось по-человечески поговорить. Залужный не похож на других военных с высоким званием, которые ни о чем не заботятся.

После приезда комиссии военные остались на полигоне, но условия для жизни стали лучше. Но позывной Волонтер у Залужного был еще до этого случая. В военной среде его и раньше так называли за готовность помочь.

Рымарук говорит, что к офицерам, занимающие высокие должности, не так просто достучаться, не все они занимаются микроменеджментом и общаются с гражданскими. Но человек с погонами все же должен оставаться человеком.

И об этом, — улыбается Рымарук, — хорошо знает Залужный.

В тот момент в кабинете Залужного в ООС был стол, на котором лежали кипы документов. Он был заставлен проводными телефонами и рациями. Ведь Залужный по нескольку раз в день принимал доклады от других офицеров о ситуации на фронте.

Найти “глаза” в Гостомеле

Утром 24 февраля 2022 года у Главнокомандующего ВСУ в Генштабе собрались трое мужчин: сам Залужный и два генерал-лейтенанта — заместитель Залужного Евгений Мойсюк и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. Все они рассматривали детализированную карту Украины.

Дверь комнаты главнокомандующего была открыта, как и когда-то в ООС. Залужный приглашал к себе бывшего главнокомандующего Виктора Муженко, также в комнате были министр обороны Алексей Резников и помощник Залужного полковник Алексей Носков. Последний и рассказал Ольге детали того дня.

Все мужчины рассматривали карту Украины. Залужный обозначал силы украинцев и рассказывал о прорывах оккупантов. В то же время постоянно звонили телефоны, защищенные проводной связью. Разные командиры докладывали о ситуации на фронте. Параллельно в мессенджере главнокомандующему ВСУ позвонил президент Украины. Они обсуждали дальнейшие действия и движение вражеских сил.

По сути, в тот момент на столе у Залужного разворачивалась борьба за Украину в реальном времени.

Первые трое суток после начала полномасштабного вторжения россиян Залужный не спал. Он отходил от карты максимум на десять минут, ведь ситуация менялась ежеминутно.

Он даже спустился в специально обустроенный бункер возле Генштаба только в обед. Вместе с ним в новом сформированном центре принятия решений оказалось все военное руководство страны.

Вечером в кабинете Залужного значительно увеличилось количество военных карт, но главной оставалась та, что на столе. Кабинет был пропитан дымом электронной сигареты, а сам главнокомандующий нервно стучал пальцами по столу.

В телефонном разговоре он приказывал бить по врагу, но в ответ слышал, что военные “слепые”. Они не видят, куда целить. Нужен свой человек, свои “глаза”.

Вечером 24 февраля российский десант зашел с территории Беларуси. На Украину приближались 35 вертолетов, штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24. Они летели низко над Киевским водохранилищем, чтобы их не заметили.

Украинские военные заметили врага слишком поздно, десант был почти на подлете к аэродрому Антонов.

Тогда Залужный сказал:

Срочно нужен кто-нибудь свой в Гостомеле. Ищу “глаза”.

Военные в кабинете начали передавать это сообщение своим надежным знакомым. От человека, который согласится быть “глазами”, зависела будущая оборона Киева. “Глаза” нашли.

Верит в своих

Через несколько минут Носков сообщил, что знает соответствующего человека, с ним установили связь. Этот момент запомнится коллегам, как тот, когда “шеф по-настоящему нервничал”.

Носков сейчас не может точно вспомнить, кто дал контакт человека с Гостомеля. Но командование ему доверилось, мужчина не подвел. Тогда “глазами Гостомеля” стал мужчина по имени Руслан.

Носков подчеркивает, что Залужный согласился на такое решение, потому что верит в своих людей. После первой пристрелки стало понятно, что не зря! Человек корректировал огонь наших бойцов в режиме реального времени голосовыми сообщениями в одном из мессенджеров.

Благодаря сообщениям Руслана: “50 м левее”, “Ребята, вы попали, вижу дым”, удалось удержать аэродром Антонов.

Тогда в Гостомеле оккупанты разрушили самый большой в мире самолет Ан-225 Мрія, а также Ан-124 Руслан с кодовым именем НАТО Condor.

Руслан говорит, что самолеты пытались спасти, он слышал звук работы моторов. Хотя официальных подтверждений этому нет.

Валерий Залужный три недели не выходил на улицу после начала полномасштабной войны, впервые это сделал 18 марта. Он пытался хоть немного времени провести наедине в своем кабинете, все остальное время анализировал карту боевых действий. За год великой войны главнокомандующий дал лишь несколько интервью иностранным СМИ.

Одним из таких стало интервью Залужного The Economist. Он рассказал о планах россиян, оружии для ВСУ и эскалации войны.

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