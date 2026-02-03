Сердце не выдержало ожидания сыновей с фронта: во Львове спасли отца двух воинов

История 56-летнего Игоря Коверко — это не просто медицинский кейс, а отражение той цены, которую платят украинские семьи за каждый день ожидания вестей с фронта.

Отец двоих военнослужащих, ранее не жаловавшийся на здоровье, оказался на грани жизни и смерти из-за чрезмерного волнения за своих сыновей. Об успешной операции и пути пациента к выздоровлению рассказали вПервом медицинском объединении Львова.

Цена ожидания: как война подорвала здоровье Игоря Коверко

Проблемы с сердцем у Игоря начались не из-за физических нагрузок, а из-за эмоционального истощения. Оба его сына защищают Украину на передовой. Самым тяжелым испытанием стал период, когда младший сын долгое время не выходил на связь, находясь в полуокружении.

Несмотря на то, что парень в конце концов позвонил и успокоил родных, организм отца не выдержал перенесенного стресса.

Уже через два дня, 24 февраля 2025 года, у мужчины случился тяжелый инфаркт. После детального обследования врачи вынесли ошеломляющий вердикт: сердце пациента функционирует всего на 20%. Выход был только один — немедленная пересадка.

Читать по теме Три сердца и одна жизнь: как ретрансплантация изменила судьбу 30-летнего мужчины В Украине впервые пересадили сердце третий раз пациенту, что стало важным достижением трансплантологии.

Трансплантация сердца во Львове: путь от списка ожидания к операции

Летом прошлого года Игоря внесли в лист ожидания. По словам медиков, мужчина встретил эту новость чрезвычайно мужественно и спокойно. Ожидание донорского органа длилось полгода.

Решающий момент наступил в январе.

Донор появился спустя полгода ожидания, и 17 января кардиохирурги Центра трансплантологии заменили изношенное сердце Игоря новым, — отмечают в медобъединении.

Сложная операция прошла успешно, и новый орган начал стабильно работать в организме мужчины.

На сегодняшний день Игорь Коверко чувствует себя значительно лучше. Он уже проходит реабилитацию и готовится к возвращению домой. Самая большая мечта мужчины — дождаться сыновей с победой, имея силы их обнять.

Мужчина не устает благодарить семью донора, которая в самый трудный момент приняла решение дать шанс на жизнь другому человеку, а также львовских кардиохирургов, фактически подаривших ему второй день рождения. Эта история в очередной раз доказывает, что даже в самые темные времена профессионализм врачей и человеческое самопожертвование способны творить чудеса.

Ранее мы сообщали, что львовские медики успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга, спасая жизнь пациента.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!