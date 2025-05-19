Медицинская сенсация: в США впервые успешно пересадили донорский мочевой пузырь

В Соединенных Штатах произошло историческое событие в области трансплантологии — впервые в мире успешно осуществлена пересадка донорского мочевого пузыря.

Пациентом, получившим шанс на новую жизнь, стал 41-летний мужчина, страдавший от редкой и агрессивной формы рака этого органа.

Информацию об этой новаторской операции обнародовали The New York Times.

До этого момента, в случаях потери мочевого пузыря, врачи прибегали к сложной реконструкции, используя часть кишечника для восстановления функции выведения мочи.

Однако этот метод часто сопровождался рядом серьезных осложнений, в частности инфекциями, вызванными бактериями кишечной ткани, что нередко приводило к нарушению функции почек.

Кроме того, хирургическое вмешательство могло негативно влиять на процесс пищеварение пациентов.

Учитывая эти трудности, хирурги долго разрабатывали эффективный способ лечения — трансплантацию мочевого пузыря.

Эта процедура чрезвычайно сложная технически, поскольку требует от хирургов ювелирной точности при работе в глубоких структурах малого таза для сохранения целостности важных кровеносных сосудов.

Один из членов хирургической команды, Индербир Гилл, подчеркнул высокий уровень сложности этой операции, отметив, что удаление пораженного раком мочевого пузыря является значительно более простой манипуляцией по сравнению с трансплантацией донорского органа.

Первым пациентом, получившим шанс на новую жизнь благодаря этой новаторской методике, стал Оскар Ларраинзар, который несколько лет боролся с раком почек и перенес удаление обеих почек, и находился на диализе.

Впоследствии у него диагностировали редкую форму рака мочевого пузыря.

Несмотря на удаление большой опухоли, мочевой пузырь Оскара практически утратил свою функциональность.

В течение длительного времени в его организме накапливалась моча, что представляло серьезную угрозу для его жизни.

Чтобы спасти пациента, врачи решили провести экспериментальную трансплантацию, к которой тщательно готовились.

В начале мая появился совместимый донор. Команда из семи хирургов целую ночь, осторожно извлекала мочевой пузырь и почку донора, а затем в течение восьми часов оперировали Оскара.

В настоящее время известно, что операция прошла успешно, и пересаженные органы функционируют хорошо. Врачи наблюдают положительную динамику, в частности улучшение показателей работы почек.

Особым сюрпризом для медиков стало то, что после выписки из больницы и снятия катетера Оскар почувствовал естественные позывы к мочеиспусканию и смог самостоятельно опорожнить мочевой пузырь.

Конечно, еще рано делать окончательные выводы, но это впервые за семь лет, когда он смог самостоятельно помочиться, — поделился своим удивлением Индербир Гилл.

В будущем хирурги планируют провести клинические исследования этой инновационной методики на еще четырех пациентах, чтобы подтвердить ее эффективность и безопасность.

Этот успешный случай открывает новую эру в лечении сложных заболеваний мочевого пузыря и дает надежду пациентам, для которых ранее эффективных методов лечения не существовало.

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