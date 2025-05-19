Здоровье и красота

Медицинская сенсация: в США впервые успешно пересадили донорский мочевой пузырь

Мария Дзюба, редактор сайта 19 мая 2025, 22:00
Медицинская сенсация: в США впервые успешно пересадили донорский мочевой пузырь
Фото Pexels
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